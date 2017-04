Đợt phim được tổ chức trong phạm vi cả nước từ ngày 25.4 - 23.5 với các phim: phim truyện Biên cương do Công ty TNHH MTV truyền thông Nam Phương (Hồng Ngát phim) sản xuất và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (ảnh) do Công ty cổ phần phim Thiên Ngân sản xuất; phim tài liệu Trên đỉnh A Mú Sung, Quay phim chiến trường do Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất.



P.C.Tùng