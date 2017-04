Con culi không bao giờ khóc (Culi never cries) là dự án gây nhiều tiếng vang thời gian vừa qua của đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân. Sau khi thông tin tác phẩm sẽ tranh tài tại một trong những hạng mục chính của LHP Cannes được thông báo, nhà sản xuất của bộ phim đang tiến hành quá trình tuyển chọn vai nữ chính và nam chính.



Con culi không bao giờ khóc dự kiến khởi chiếu trong năm nay. Do đó, đạo diễn Phạm Ngọc Lân và ê kíp làm phim đang gấp rút hoàn thành buổi tuyển diễn viên đầu tiên vào ngày 24.4 tới.

Phim có cốt truyện về một người vợ Việt lặn lội sang châu Âu để đưa xác chồng là nhân viên bảo vệ của một vườn thú trở về. Vườn thú này rơi vào cảnh phá sản, chỉ còn duy nhất một con culi.

Với cái nhìn về những mối quan hệ gia đình, xã hội giữa hai nền văn hoá phương Đông và phương Tây, Con culi không bao giờ khóc hứa hẹn sẽ có những phân đoạn đòi hỏi lột tả nội tâm nhân vật cùng với những khung hình đan xen giữa cảnh quay tại Hà Nội cũng như tại châu Âu, nơi nhân vật nữ chính lên đường tìm lại kí ức một thời.

Đảm nhận vai trò nhà sản xuất của dự án mới là đạo diễn Phan Đăng Di. Anh cùng với tác phẩm Bi, đừng sợ! cũng từng lọt vào hạng mục The Cinefondation’s Atelier tại LHP Cannes năm 2010.

Hạng mục The Cinefondation lần đầu được đưa vào khuôn khổ các sự kiện chính diễn ra tại Cannes vào năm 1995. The Cinefondation được lập ra để hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo điện ảnh, cổ vũ những nhà làm phim trẻ từng bước hòa nhập vào đời sống phim ảnh thế giới.

The Cinefondation về sau được phân ra thành hai giải là Residence (xuất hiện năm 2000) và Atelier (2005). Trong đó, hạng mục Atelier thường tuyển chọn 15 dự án phim của các nhà làm phim trẻ trên toàn cầu. Sau đó, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 3 dự án xuất sắc nhất để trao giải. Các dự án này có thể là những phim đã hoàn tất hoặc đang trong giai đoạn tiền kỳ.

Cùng với Con culi không bao giờ khóc, bộ phim Vị (Taste) của đạo diễn trẻ Lê Bảo là hai phim Việt nằm trong danh sách 15 phim được đích thân chủ tịch Georges Goldenstern của The Cinefondation lựa chọn. Trường hợp một quốc gia có tới 2 phim lọt vào hạng mục này được đánh giá là khá hi hữu trong lịch sử giải The Cinefondation’s Atelier.

Về đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân, anh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2009 nhưng lại đi theo con đường làm phim độc lập. Phạm Ngọc Lân từng gây tiếng vang với dự án phim đầu tay Một thành phố khác (Another City). Sau khi bấm máy, bộ phim đã được trình chiếu tại LHP Berlin 2016 và giành được một số thành công nhất định tại nhiều liên hoan phim quốc tế khác