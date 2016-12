1. Zootopia (Walt Disney Pictures)

Zootopia được xem là “bom tấn” của Disney trong năm 2016. Tính doanh thu trên toàn thế giới, Zootopia hiện đứng thứ hai sau Captain America: Civil War (1,024 tỉ USD và 1,153 tỉ USD) trong khi kinh phí sản xuất thấp hơn nhiều.

Phim nhận được sự khen ngợi tích cực và rộng rãi từ phía các nhà chuyên môn. Trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim hoạt hình này được chấm 8,1/10 điểm và được nhận xét: “Xuất sắc và tròn trịa, Zootopia mang đến một thông điệp phong phú, thời sự cũng như nghệ thuật hoạt họa tuyệt đẹp nhưng vẫn súc tích và hài hước để làm hài lòng khán giả nhí”.

Cái tên Zootopia bắt nguồn từ một quyển sách của Thomas Moore ra đời ở thế kỷ thứ 16, Utopia - Địa đàng trần gian. Trong phim, Zootopia là một thành phố tuy khác lạ, định kiến và khuôn mẫu nhưng trên tất cả, đó là một thành phố luôn được đấu tranh, bảo vệ nhằm hướng đến những giá trị nhân văn, tốt đẹp, là một nơi đáng sống cho tất cả mọi người.

Đạo diễn bởi Byron Howard, Rich Moore và Jared Bush, Zootopia mặc dù là phim hoạt hình nhưng lại trưởng thành trong cách thể hiện và mang tính thời sự. Đây không chỉ là câu chuyện thuần giải trí cho trẻ em mà cần phải tư duy, ngẫm nghĩ mới có thể thấy được những ý nghĩa sâu sắc khác.

2. Sing (hãng Illumination và Universal)

Ra mắt ở các cụm rạp Việt Nam từ ngày 23.12, Sing (tựa Việt: Đấu trường âm nhạc) đã gây chú ý khi là “tân binh” của nhà sản xuất Despicable Me, The Secret Life of Pets. Trên trang Rotten Tomatoes, phim được đánh giá ở mức khá với 6,1/10 điểm từ các nhà phê bình và được nhận xét là “một bộ phim hoạt hình đầy màu sắc, thuần giải trí" và được lồng tiếng từ các diễn viên hàng đầu Hollywood như Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane, Taron Egerton...

Sing dẫn người xem theo dấu hành trình khám phá bản thân của 6 loài động vật tại một cuộc thi âm nhạc tầm cỡ thế giới trong một thành phố cũng toàn là động vật như Zootopia. Qua đó, Sing cho thấy được tất cả những chuyện riêng, chuyện chung, những hỉ, nộ, ái, ố mà các loài vật gặp phải trong quá trình tham gia cuộc thi, từ đó phản ánh những cuộc thi thố hào quang nhưng đầy áp lực của showbiz hiện đại.

Có lẽ do cách thể hiện của Sing vẫn chưa đủ “khéo” để lấy điểm trong mắt các nhà phê bình, nhưng trên tất cả, Sing nhắc nhở con người ta không ngừng đam mê, và không ngừng tranh đấu vì niềm đam mê của chính bản thân mỗi người.

3. Moana (Walt Disney Pictures)

Moana là bộ phim thứ 56 trong danh sách các phim của Walt Disney Animation Studios. Đạo diễn của phim là Ron Clements và John Musker, từng thành công với phim Big Hero 6. Phim kể về chuyến hành trình của cô gái trẻ Moana trong lần đầu tiên ra khơi và đương đầu thử thách. Bên cạnh bạn đồng hành là á thần Maui cùng chú gà Hei Hei, cô nắm trong mình sứ mệnh giải cứu dân làng khỏi bóng đen hắc ám.

Nói về độ “hot” của phim này thì Moana đã "làm mưa làm gió" khắp các rạp ở Bắc Mỹ cũng như ở Việt Nam trong tháng vừa qua. Trên trang Rotten Tomatoes, Moana cũng nhận được những phản hồi tích cực từ phía các nhà phê bình với số điểm 7,9/10. Một điểm đáng chú đó là, Moana chính là phim hoạt hình đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bằng máy tính.

Đây cũng phim thứ ba của hãng Walt Disney được lồng thêm tiếng địa phương (Tahiti), hai trường hợp trước đó là Vua sư tử (ra mắt năm 1994) được lồng thêm tiếng Zulu ở Nam Phi, và Hoa Mộc Lan (1998) được lồng thêm tiếng Quan Thoại. Do đó phần đối thoại của các nhân vật trong Moana khá đặc biệt, mang đặc trưng của những hòn đảo ngoài khơi xa.

4. Kubo and the Two Strings (Laika)

Siêu phẩm thứ tư nằm trong danh sách đề cử Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2017 đến từ hãng phim hoạt hình Laika. Bộ phim là bước sáng tạo mang tính đột phá, đến mức đáng kinh ngạc của phong cách làm phim stop-motion kết hợp với định dạng 3D của hãng này.

Vượt xa một bậc so với các siêu phẩm trước đó là Coraline, The Boxtroll, The Nightmare before Chrismas, Kubo and the Two Strings đã mở rộng nội dung cũng như không gian câu chuyện ra đến vô cùng, và chạm vào một trong nhiều vấn đề gai góc, có thể gây nhiều tranh cãi. Từ trước tới nay, các phim của Laika không chỉ được đánh giá cao bởi sự tỉ mỉ, công phu trong quá trình thực hiện, mà còn vì nội dung khác biệt, đa dạng và đen tối hơn hẳn so với nhiều tác phẩm cùng thể loại.

Đạo diễn bởi Travis Knight, một nhà làm phim cực kỳ "cuồng" văn hóa Nhật Bản nên không nghi ngờ gì, Kubo and the Two Strings gói gọn trong xứ phù tang với nghệ thuật xếp giấy Origami, tinh thần Samurai, lễ hội Obon cầu nguyện linh hồn người thân... trên nền những câu thoại bằng tiếng Anh. Nội dung phim sâu sắc, cảm động, gai góc, khai thác sâu mặt tối trong các mối quan hệ gia đình, đề cao lòng trắc ẩn, chính là thứ có thể gắn kết những con người xa lạ lại với nhau. Và các kí ức yêu thương về người thân sẽ mãi luôn tồn tại, vì chúng luôn là "liều thuốc" chữa lành mọi nỗi đau của một trái tim tan vỡ.

Phim nhận được vô số lời khen ngợi từ các nhà phê bình với 8,4/10 điểm trên trang Rotten Tomatoes, và cũng là một đối thủ nặng ký trong cuộc chạy đua tranh giải Quả cầu vàng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

5. My life as a Courgette (Indie Sales - iS)

Là một bộ phim hợp tác giữa Pháp và Thụy Sĩ, có lẽ đây là một cái tên khá xa lạ đối với khán giả Việt. My life as a Courgette được làm theo phong cách stop-motion, kể về về cuộc sống phiêu lưu vô cùng cảm động của cậu bé Courgette tại một trại tình thương khi mẹ cậu không may qua đời.

Đạo diễn bởi Claude Barras, My life is a Courgette đã chiến thắng nhiều giải thưởng lớn nhỏ trên thế giới, được Thụy Sĩ chọn gửi đi tranh giải Oscar 2017 hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của nước này.

Phim nhận được vô số lời khen ngợi từ các nhà phê bình với 8/10 điểm trên trang Rotten Tomatoes, tuy nhiên doanh thu phòng vé khá ảm đạm với 3,9 triệu USD, thua cả kinh phí sản xuất là 8 triệu USD.

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 74 năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 8.1.2017 (giờ địa phương) tại Beverly Hills, California, Mỹ.



Thế Sang

Ảnh: Poster phim