Sau khi có màn ra quân đạt doanh thu kỷ lục trên toàn thế giới, “bom tấn” The Fate of the Furious (tên gọi chính thức của phần 8) tiếp tục trụ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng các phim ăn khách tại nhiều quốc gia.



Ở Bắc Mỹ, vào tuần công chiếu thứ hai, phim thu về thêm 38,7 triệu USD. Con số này giảm hơn 60% so với doanh thu 100,1 triệu USD tuần đầu ra rạp nhưng cũng đủ để giúp The Fate of the Furious vượt mặt Boss Baby (12,8 triệu USD) và Beauty and the Beast (10 triệu USD), tiếp tục chễm chệ trên ngôi vương phòng vé.

Tuy doanh thu quốc nội của Fast & Furious 8 đến thời điểm hiện tại chỉ ở mức 163,6 triệu USD, thua xa thành tích người tiền nhiệm Furious 7 đạt được (thu hơn 250 triệu USD sau 2 tuần công chiếu tại Bắc Mỹ) nhưng phần mới nhất của sê ri đua xe tốc độ lại thắng lớn ở các thị trường phim nước ngoài.

Theo đó, sau 3 ngày cuối tuần, The Fate of the Furious tiếp tục thu về 163,4 triệu USD, nâng tổng doanh thu quốc tế lên 744,8 triệu USD. Hiện doanh thu toàn cầu của Fast & Furious 8 đang ở ngưỡng 908,4 triệu USD. Các chuyên gia của Box Office Mojo dự đoán The Fate of the Furious nhiều khả năng sẽ đạt mốc 1 tỉ USD vào tuần sau. Như vậy, tác phẩm sẽ là phim thứ hai trong năm sau Beauty and the Beast cán mốc này.

Sự ăn khách của Fast & Furious 8 và khả năng bám trụ dai dẳng của các “bom tấn” ra mắt cách đây hơn một tháng đã khiến nhiều “lính mới” như Unforgettable và The Promise thất thu.

Unforgettable, bộ phim mới nhất của kiều nữ Katherine Heigl chỉ kiếm được 4,8 triệu USD từ hơn 2.000 cụm rạp trên toàn Bắc Mỹ. Đây là thành tích mở màn tệ hại nhất trong số các phim có sự góp mặt của người đẹp này.

Phim xoay quanh câu chuyện về một người phụ nữ lên kế hoạch biến cuộc sống của người vợ mới của chồng cũ mình thành địa ngục. Ngoài Katherine Heigl, phim còn có sự góp mặt của của Rosario Dawson và Geoff Stults.

Trong khi đó, tác phẩm The Promise của các tài tử Christian Bale, Oscar Issac thậm chí còn thê thảm hơn khi chỉ mang về 4,1 triệu USD dù được đầu tư tới gần 100 triệu USD. Nội dung phim xoay quanh một cuộc tình tay ba xảy ra vào những ngày cuối của đế chế Ottoman ở châu Âu. Phim nhận được sự ủng hộ trên mạng xã hội từ Leonardo DiCaprio lẫn chị em nhà Kardashian song vẫn thất bại thảm hại và bị đẩy xuống tuốt vị trí số 9 trong bảng xếp hạng các phim ăn khách ở Bắc Mỹ.

Thiên Minh