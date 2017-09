Chương trình do dàn nhạc Sài Gòn (The Saigon Orchestra) với hơn 50 nghệ sĩ trình diễn. The Rainbow Show là chương trình hòa nhạc đương đại, với nội dung giao thoa và đối thoại giữa âm nhạc Việt Nam và âm nhạc quốc tế, giữa nhạc cụ Việt Nam và nhạc cụ giao hưởng, qua đó mang lại cho người thưởng thức sự hiểu biết và khám phá nhiều hơn vẻ đẹp phong phú của văn hóa, thiên nhiên và con người đa sắc tộc Việt Nam.

Chương trình với thời lượng 60 phút, dẫn dẫt 12 tiết mục biểu diễn được sắp xếp theo một kịch bản liên hoàn, được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc về đất nước và con người Việt Nam như âm nhạc từ Tây Bắc (âm điệu nhạc H’Mông - Thái - Nùng), đồng bằng sông Hồng (hát Xoan - Chèo), cố đô Huế (hò Mái đẩy), đồng bằng sông Cửu Long (Đờn ca tài tử)…

Nghệ sĩ Lê Nhật Quang, người sáng lập The Rainbow Show, chia sẻ: "Tôi tin rằng The Rainbow Show không những là một chương trình hòa nhạc, nó còn là một cuộc đối thoại bằng ngôn ngữ âm nhạc để khi thưởng thức, khán giả không chỉ thấy thú vị mà còn hiểu nhiều thêm về âm nhạc Việt Nam, nhạc khí Việt Nam nói riêng cũng như hiểu thêm về văn hóa và con người, thiên nhiên Việt Nam nói chung".

Chương trình sẽ biểu diễn hằng tuần tại Nhạc viện TP.HCM, bắt đầu từ ngày 8.10.

Phạm Nhật Huy