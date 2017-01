Quán trà sữa đắt khách gấp 3-4 lần

Xuất sắc giành 100 triệu đồng trong chương trình Thách thức danh hài nhưng đồng thời cũng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội khi từng dự thi chương trình này trước đó với lối diễn hoàn toàn khác, "hot boy trà sữa" Tấn Lợi khiến nhiều người vừa thích thú vừa tò mò về tính cách thật của anh.

Hẹn gặp Tấn Lợi vào trưa 12.1, anh đến trễ gần một tiếng vì kẹt xe khi đi xe máy từ Long An lên TP.HCM. Đến nơi, chàng ''hot boy trà sữa'' cười xòa. Vẫn vẻ mặt tỉnh queo, cách nói chuyện "quê quê", Tấn Lợi cho biết hôm nay anh không đi cùng vợ sắp cưới vì từ sau khi xuất hiện trong Thách thức danh hài, quán trà sữa đông khách hẳn nên vợ sắp cưới của anh phải ở nhà quán xuyến.

''Hot boy trà sữa'' tiết lộ đến bây giờ anh vẫn còn rất vui vì không ngờ mình giành được giải thưởng 100 triệu đồng của chương trình. Tham gia cuộc thi này, chàng trai gốc Long An chỉ chuẩn bị duy nhất một kịch bản với dự định sẽ giành được 10 triệu đồng (tức là dừng lại ở vòng thứ 2) rồi về. Ai dè...

"Lúc ở nhà, em chuẩn bị sẵn một kịch bản với lối diễn giống như chú Thành Lộc, nghệ sĩ mà em rất yêu thích. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, tự dưng nói chuyện với anh Trấn Thành và Trường Giang xong thì em nói chuyện kiểu vậy luôn. Rồi tới vòng 100 triệu, anh Giang kêu em đưa vợ lên diễn chứ em hoàn toàn không chuẩn bị kịch bản gì. Không ngờ em mới nói vài câu thì mọi người cười, lúc đó em không biết làm gì nữa hết", Tấn Lợi chia sẻ.

Tấn Lợi trả lời bằng những câu khá ngắn và cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, anh không đến nỗi ngô nghê như những nhận xét của dân mạng khi xem chương trình này. Khi được hỏi về những bình luận cho rằng mình "giả tạo", "diễn"... Tấn Lợi thoải mái nói: "Bản thân em khi xem lại còn thấy khác huống chi khán giả. Nhưng đó là tính cách thật của em. Em run quá thì thành như vậy. Còn lần trước em diễn theo cách diễn của chú Thành Lộc nên khác. Bạn bè cũng hỏi sao lên truyền hình "khùng" như vậy, em cũng không biết tại sao. Em vẫn bình thường, cái gì vui thì làm. Em không tửng, cũng không khùng".

Từ khi nổi tiếng, Tấn Lợi được nhiều người biết đến hơn. Lúc trước, mỗi ngày, quán trà sữa thu được khoảng 1 triệu đồng thì nay đông khách gấp 3-4 lần. Thậm chí, nhiều người dân từ Tây Ninh, Đồng Tháp... thậm chí có cả những khách Việt kiều tìm đến quán trà sữa để được gặp và chụp hình với Tấn Lợi. "Họ gặp em chỉ bụm miệng cười, kêu là xem chương trình khoái quá, rồi xin chụp hình", Tấn Lợi kể.

Cũng nhờ tất bật với quán trà sữa, Tấn Lợi không dành nhiều thời gian đọc các bình luận trên mạng. "Mà có đọc em cũng không có buồn. Cuộc đời em không có gì để buồn, chỉ buồn vì gia đình thôi chứ xã hội ít ai tác động được em lắm", Tấn Lợi nói. Tuy nhiên, trước tin đồn từng bị tai nạn giao thông mới thành ra... như vậy, Tấn Lợi tỏ ra hoảng hốt: "Trời ơi, làm gì có. Tự dưng ai đồn em bị xe đụng, ghê muốn chết. Không biết sao người ta có thể tưởng tượng được". Hiện tại, quán trà sữa đắt khách đến mức anh phải nhờ thêm người cháu và ba mẹ vợ hỗ trợ. Anh chàng không dám tuyển thêm vì... sợ bị nói mới nổi tiếng đã... chảnh. "Từ khi được nhiều người biết, em nghĩ nhiều chuyện đến nhức đầu, bệnh hổm rày. Làm chuyện gì cũng sợ người ta nói. Mấy nay ra chợ, nhiều người nhận ra, kêu "hot boy trà sữa" kìa, làm mặt mày em xanh lè xanh lét", Tấn Lợi kể. Muốn vào showbiz bằng ca hát hơn là diễn xuất

Với số tiền thưởng 100 triệu đồng nhận được, Tấn Lợi dự định dành tặng mẹ và sửa sang lại quán trà sữa của mình. Anh chàng cho biết cuộc đời chưa bao giờ kiếm được số tiền lớn như vậy.

Tham gia Thách thức danh hài, chàng trai bán trà sữa cho biết chỉ muốn kiếm tiền về trang trải cuộc sống và lo cho mẹ. Ba mất sớm nhưng anh không muốn nhắc lại vì sợ mẹ khóc. Gia đình có 7 anh em. Riêng Tấn Lợi nghỉ học từ năm lớp 11 và đi làm phục vụ quán cà phê. Hiện anh cùng vợ sắp cưới thuê nhà ở riêng và bán quán trà sữa, cuộc sống cũng không dư dả gì.

Về nguyện vọng vào showbiz, Tấn Lợi tâm sự: "Em cũng muốn nhưng tùy duyên thôi. Em không biết diễn, chỉ biết học theo cách diễn của chú Thành Lộc nhưng rớt. Giờ nếu khán giả cứ thương thì em làm tiếp cũng không sao". "Hot boy trà sữa" tiết lộ mê làm ca sĩ hơn là đi diễn. Từ khi còn đi học, chàng trai này đã tham gia các chương trình ca hát trong trường và thần tượng nhóm nhạc The Men. Anh chàng cho biết mấy ngày nay cũng đang rất băn khoăn vì muốn thử đi thi hát nhưng... sợ rớt.

Sắp tới đây, Tấn Lợi sẽ bước vào vòng gala của Thách thức danh hài. Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho vòng thi này, Tấn Lợi cho biết vẫn tiếp tục tự nghĩ ra kịch bản. Anh chàng tiết lộ rất thích nghệ sĩ Thành Lộc. "Ngày trước, xóm em có một đứa rất giàu, mua hết các đĩa Ngày xửa ngày xưa của chú Thành Lộc nên sau đó em mượn về xem hết và mê chú Thành Lộc từ đó".

Tuy nhiên, anh chàng vẫn cho rằng bán trà sữa... thích hơn vì có tiền ngay còn đi thi thì hai lần mới thành công. "Vào showbiz em nghĩ cạm bẫy chắc cũng nhiều lắm. Mấy nay em không dám nghe điện thoại của ai. Hiện tại em chỉ muốn ở Long An để lo cho quán trà sữa, chưa có dự tính lên Sài Gòn. Trước đây, em cũng hay nói chuyện vui chọc khách. Khách vui vẻ thì mình cũng vui".

Tấn Lợi cũng thừa nhận anh diễn xuất chưa chắc là tài năng của mình. Việc nhận giải thưởng một phần cũng do may mắn. "Mọi người tung hô là do em diễn mắc cười chứ đâu thể bền bỉ được. Lúc em diễn theo kiểu chú Thành Lộc thì bị chê diễn dở còn em run, thành ra như vậy thì nói em giả tạo. Em thích hát hơn. Nhiều người khen em hát hay. Nếu sau này thi hát, khán giả thương thì đi tiếp. Còn diễn thì có biết diễn đâu mà diễn. Ai mời đi diễn cũng không dám đi. Thôi cứ từ từ, duyên tới đâu hay tới đó".

Trong cuộc trò chuyện, anh chàng cũng không quên nhắc đến cô vợ sắp cưới, người góp phần giúp anh giành 100 triệu đồng ở vòng cuối. Cả hai quen nhau được 4-5 năm và dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 4 tới.

