Tối nay 14.1, show chung kết của cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy sẽ được phát sóng trên HTV7. Bốn thí sinh còn lại là Lê Hiếu, Đăng Quân, Thu Phương và Minh Phượng sẽ thi đấu để tranh ngôi vị quán quân.

Năm nay các thí sinh nam được đánh giá có vẻ vượt trội hẳn so với thí sinh nữ. Chính Khánh Thi đã thẳng thừng nói không có thí sinh nữ nào nằm trong dự đoán ngôi quán quân của cô. Ở top 4 thì Lê Hiếu, Đăng Quân vượt trội hơn hẳn so với Thu Phương và Minh Phượng.

Chia sẻ cùng Thanh Niên, kiện tướng dancesport quốc tế nói: "Thi dự đoán bạn Đăng Quân sẽ giành ngôi vị quán quân vì ở bạn ấy hội tụ nhiều yếu tố, có kỹ thuật, khả năng nhảy múa tốt, còn trẻ và có những bài solo 30 giây tốt. Thế nhưng, Lê Hiếu đang là gương mặt rất sáng giá và Lê Hiếu cũng làm tròn vai tất cả những phần mà mình được giao... Thế nên giữa Lê Hiếu và Đăng Quân thì là 50-50".

Được biết cả Lê Hiếu và Đăng Quân đều mới 16 tuổi. Lê Hiếu tiến vào đêm chung kết khá suôn sẻ và chưa bao giờ phải nhảy solo 30 giây vì luôn ''thoát hiểm'' trong cuộc bầu chọn của khán giả. Còn Đăng Quân, quán quân Vietnam’s Got Talent 2012 - hầu như chưa bao giờ bị giám khảo chê, cũng là “chuyên gia” ở cả hip-hop và đương đại.

Hai thí sinh nữ còn lại trong top 4 là Minh Phượng và Thu Phương. Về kỹ thuật Minh Phượng có phần nhỉnh hơn nhưng so với hai vũ công nam, cô không có nhiều cơ hội để chiến thắng. ''Cầm cân nảy mực'' các cuộc thi dancesport trong thời gian qua, Khánh Thi cũng trăn trở nhiều về việc đã lâu Việt Nam chưa có thế hệ dancesport nổi bật.

Khánh Thi cho biết: "Trước đây, khi mà Việt Nam mình chưa có tiếp cận với bộ môn dancesport nhiều thì Thi và Chí Anh từng bỏ ra rất nhiều tiền để đi du học. Lúc đó vất vả nên việc thôi thúc mình học tập và tập luyện rất là khao khát và đam mê. Rồi những thời điểm đó mình đầu tư đúng đắn vào thời gian và mọi thứ đều chuyên nghiệp. Thi mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả tuổi trẻ dành cho bộ môn này. Thi đã từng làm thêm vất vả nhiều nghề ở phương trời Tây để có vài đồng thu nhập ít ỏi lấy tiền đi học và cũng có những chiến lược cho từng cuộc thi để Việt Nam mình có tên trên bảng vàng quốc tế. Điển hình là Khánh Thi và Phan Hiển giành hai huy chương vàng tại Indoor Game là cuộc thi những môn thể thao trong nhà năm 2009. Chí Anh và Nhã Khanh đạt huy chương bạc".

Theo ''nữ hoàng'' dancesport, cho đến thời điểm này, có thể nói Việt Nam có rất nhiều cặp nhảy, hơn 1.000 cặp nhảy tham gia ở các kỳ thi. Thế nhưng việc các bạn chưa đạt được thứ hạng cao cũng là điều dễ hiểu. "Vì sự đầu tư chuyên nghiệp về thời gian, tiền bạc và cả đam mê các bạn đều thiếu, các bạn có sự ỷ lại. Hơn nữa, bây giờ việc tiếp cận với dancesport dễ hơn ngày xưa rất nhiều nhưng mà dễ thì làm cho các bạn không thấy sự vất vả để có sự đầu tư đúng mực. Ta thường nói là “có công mài sắt có ngày nên kim” cho nên một vận động viên muốn đạt được thành tích thì phải cộng rất nhiều yếu tố, cả sự may mắn nữa và huy chương không có nơi dành cho sự lười biếng", Khánh Thi thẳng thắn.

Khánh Thi đã bước qua tuổi 30, sức khỏe không còn như xưa, đặc biệc là sau khi sinh mổ cậu con trai đầu lòng. Nói về phong độ của bản thân, Khánh Thi cho biết: "Với phụ nữ thì ai cũng thế, qua một kỳ sinh nở thì sức khỏe bao giờ cũng giảm sút đi tại vì mình cũng vất vả, ăn uống cũng phải bồi bổ nhiều để có thể tốt hơn. Tuy nhiên sức khỏe so với thời con gái thì không được như trước đây nhưng do cách luyện tập, phân bổ thời gian, với một phần là Thi vẫn còn hoạt động trong nghề nên mọi chuyện vẫn tốt. Nếu so với trước đây thì không thể bằng vì trước đây chỉ có ăn uống, luyện tập và thi đấu thôi".