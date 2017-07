Điểm khác biệt của cuộc thi này là các thí sinh và nhóm thí sinh phải thể hiện tài năng qua 5 chủ đề gồm: Sing & Dance, tập trung vào khả năng ca hát và vũ đạo (14 - 28.7); Challenge Yourself: thử thách bản thân bằng những khả năng độc đáo, kỳ lạ, chưa ai dám làm (1 - 15.8); Rasie the Magic: tập trung vào những khả năng đặc biệt (18.8 - 1.9); Turn the Laugh on: tập trung vào khả năng diễn xuất hài hước (4 - 18.9); It’s time to Sport: thể hiện khả năng thể thao (21.9 - 5.10).



Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi chủ đề. Ban giám khảo cuộc thi gồm NSƯT Chí Trung, ca sĩ Dương Hoàng Yến và đạo diễn Huỳnh Lập. Các thí sinh này sẽ tranh tài trong đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 19 giờ ngày 14.10 tới. Giải thưởng dành cho quán quân là 50 triệu đồng, á quân: 35 triệu đồng, giải 3: 20 triệu đồng.

Nguyên Vân