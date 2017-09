* Trước tiên, chúc mừng bạn đã giành chiến thắng cuối cùng tại chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017. Hiện Kim Dung đã quen với danh hiệu mà mình đạt được chưa?



- Người mẫu Kim Dung: Thật ra thì đến bây giờ thỉnh thoảng có người lạ gọi tôi quán quân Vietnam’s Next Top Model vẫn khiến tôi cảm thấy hơi ngại. Tuy nhiên, về mặt công việc thì tôi đang dần dần làm quen để đáp ứng lịch phỏng vấn, chụp ảnh hay các việc khác. Nếu ngày xưa, tôi sẽ không có lịch trình dày đặc như thế này thì giờ tôi xem như đang bắt đầu công việc của một người nổi tiếng. Ngoài ra đi đâu người ta cũng bảo “chúc mừng em nhé, mừng em nha”, dù mọi chuyện đã qua gần một tuần. Điều này làm tôi rất hạnh phúc.

* Quay về chung kết Vietnam’s Next Top Model 2017 thì không ít người xem cảm thán rằng thử thách của đêm đó có phần không đủ "trình" so với một mùa giải All Stars năm nay? Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

- Mọi người nhìn trên truyền hình thì cảm giác rất đơn giản. Thế nhưng, chỉ tính riêng một thử thách thôi thì cũng là một thử thách rất biết làm khó thí sinh vì chương trình truyền hình trực tiếp mà. Vì thế, chúng tôi làm sao phải thực hiện thử thách tốt nhất, xuất sắc nhất, tỏa sáng nhất trong hành động, ánh mắt. Thậm chí là còn không được sai một li nào nữa.

Khán giả xem chỉ tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, nhưng chúng tôi phải tập luyện trong thời gian không hề ngắn, đặc biệt là gần đến chung kết thì chúng tôi tập liên tục hai ngày liền. Bên cạnh đó, việc leo lên bục cao trong thử thách chụp hình cũng là cái khó đối với người sợ độ cao như Chà Mi. Chưa kể đến độ khó khi chúng tôi còn phải tạo dáng ngã đẹp và nhẹ nhàng nhất nữa.

Thật ra, có những việc mình nhìn bề ngoài thì dễ nhưng đằng sau đó là công sức của rất nhiều người làm việc vất vả. Vì thế, tôi mong các bạn thông cảm và có cái nhìn rộng hơn, thấu hiểu những vất vả của toàn bộ ê-kíp khi đã dựng nên một đêm chung kết cũng như sự cố gắng của top 3 và các thí sinh trình diễn trên sân khấu.

* Lúc công bố danh hiệu, Kim Dung gần như không cho thấy cảm xúc bùng nổ nào, phải chăng chị đã đoán trước kết quả hay tâm lý luôn trong trạng thái chuẩn bị?

- Có lẽ tôi bị “bệnh” hay kìm nén cảm xúc. Ngay cả trong chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017, tôi cũng hay thường bị anh Nam Trung mắng về vấn đề đó, vì anh ấy muốn để tôi bật lên cái gì ẩn sâu bên trong của mình và thể hiện cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên, bạn biết đó, bản tính con người không dễ dàng thay đổi như vậy đâu.

Thế nên, thời điểm chuẩn bị công bố danh hiệu, thâm tâm tôi sợ là nếu mình kỳ vọng quá nhiều sẽ phải thất vọng nhiều hơn thế nữa. Tôi cứ nghĩ là nếu không được thì cũng không sao, liên tục trấn an mình "cũng không sao, cũng không sao". Rồi kìm nén quá đến mức biết mình chiến thắng lại không thể nào bật khóc hay thể hiện tâm trạng quá vui sướng được. Nhưng mà hạnh phúc bên trong tôi vẫn tràn đầy, nên các bạn mới thấy có khoảnh khắc tôi đứng giữa rừng pháo bông tận hưởng chiến thắng của mình.

* Lúc công bố xong thì Thùy Dương nhanh chóng ra về và không chụp chung một tấm ảnh nào với mọi người như chị và Chà Mi. Có vẻ như Thùy Dương không phục nên lạnh lùng bỏ về sớm chăng?

- À không đâu, thật ra là tất cả các thí sinh đã quá mệt rồi. Mọi người quá đuối vì lịch tập luyện và thi thố mà. Khi đêm chung kết hạ màn một cách tốt đẹp, ai nấy chia sẻ niềm vui với nhau thì các thí sinh chỉ mong có thể sớm về nhà nghỉ ngơi. Ai cũng vậy thôi.

Hơn nữa chị Thùy Dương trước đó cũng tiết lộ là bản thân có buổi hẹn với tất cả bạn bè sau đêm chung kết, còn hào hứng nói chưa cần biết thắng hay thua đi nữa vẫn quyết “quẩy banh nóc'', nên có lẽ chị ấy chạy nhanh về để đi “quẩy” đó mà. Đến trưa hôm sau, chị Dương mới “trồi” dậy nhắn tin cho các chị em hỏi thăm sau đêm chung kết mọi người sống chết ra sao rồi? (cười).

* Top 3 gồm Kim Dung, Thùy Dương và Chà Mi có gặp lại nhau sau đêm chung kết chưa? - Tới thời điểm hiện tại do lịch trình quá bận rộn nên chưa thể gặp lại nhau được. Có lẽ chúng tôi phải tranh thủ thời điểm rảnh rỗi nào đó để tái ngộ...

* Tôi theo dõi chương trình và cảm nhận rằng Kim Dung là một nhân tố cực kỳ khó đoán. Gần như “chìm” trong gần nửa cuộc thi rồi bất ngờ bùng nổ khi hai lần liên tiếp giành được FCO (First Call Out, thí sinh có tấm hình đẹp nhất hoặc màn trình diễn tốt nhất tuần) và sau đó dần dần tiến đến chiến thắng luôn. Đây có phải là chiến thuật của Kim Dung không không?

- Chắc chắn các thí sinh lúc đi vào nhà chung ai cũng có kế hoạch riêng cho mình, làm sao để đưa bản thân lên và làm sao để loại từng đối thủ qua mỗi tập. Ai hẳn cũng đã phân tích điểm mạnh điểm yếu của đối phương để loại nhau một cách dễ dàng. Tôi đương nhiên cũng có suy nghĩ về việc đó, vì nếu mình tung sức quá sớm thì dễ bị đuối về sau. Tuy nhiên, suy nghĩ là thế nhưng thực tế vẫn khắc nghiệt hơn tôi và mọi người nghĩ nhiều.

Như bạn nói, đúng là đến nửa chương trình tôi vẫn chưa được làm thủ lĩnh nhà chung lần nào dù đã một lần thắng thử thách phụ cá nhân. Đó là thời điểm mà tôi đã chia sẻ trên livestream vừa qua là bản thân bị stress rất nhiều, thậm chí là còn muốn đi về. Nhưng may là có bạn bè bên cạnh giúp tôi bật lên được.

* Nhắc đến bạn bè thì tôi được biết Kim Dung và Cao Ngân rất thân thiết. Cả hai thuộc team trung lập và không dính tranh cãi trong ngôi nhà chung. Đây có phải cũng là ý định của Dung khi để team Sang và team Ảo đấu đá nhau còn mình chọn cách âm thầm bứt phá?

- Thật ra tôi và Cao Ngân đã chơi với nhau từ lâu, là một cặp chơi thân sẵn trước cả chương trình diễn ra và không cô gái nào trước cuộc thi biết ai là team nào cả. Lúc đó tất cả vẫn chưa biết gì và cũng chưa mâu thuẫn tranh cãi gì đâu. Khi vào nhà chung xảy ra nhiều chuyện thì tôi và Cao Ngân quyết định kiên trì ở bên nhau, giữ trạng thái trung lập. Bởi tôi nghĩ, nếu muốn xen vào xung đột giữa họ thì bạn phải tạo ra một mâu thuẫn lớn hơn thế. Nếu không làm được thì bạn sẽ chìm. Mà bản tính của tôi và Cao Ngân đều khó có thể làm được điều ấy, thôi hai đứa quyết định tập trung vào cuộc thi vậy.

* Nếu bắt buộc chọn hai team thì chị sẽ chọn team nào? - Nếu buộc lựa chọn thì tôi nghĩ phải chọn từ thời điểm mới bắt đầu vào nhà chung cơ. Và lúc đó thì tôi thân với Chà Mi, nên tôi nghĩ lúc đó tôi sẽ chọn theo cô ấy (team Ảo).

* Như thông tin đã đưa là với việc trở thành quán quân, Kim Dung sẽ nhận giải thưởng là một hợp đồng độc quyền với YG KPlus - công ty đào tạo người mẫu hàng đầu của Hàn Quốc. Bạn có chuẩn bị gì để lên đường sang xứ kim chi làm việc không?

- Mình nên chuẩn bị học vài câu cơ bản tiếng Hàn không nhỉ (cười). Chắc chắn là tôi phải trau dồi ngoại ngữ rồi còn phải rèn luyện bản thân làm sao để nổi bật, khác biệt với những người mẫu rất tuyệt mà YG KPlus đang có nữa. Ngoài ra, tôi còn phải chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để không bị stress lần nữa như đợt mùa All Stars vừa qua.

Làm việc ở nước ngoài sẽ không có gia đình hay bạn bè bên cạnh mình được, sức ép còn kinh khủng hơn cuộc thi… Nói chung có rất nhiều khó khăn mà không ai ở bên cạnh, chỉ có một mình tôi tự vượt qua. Thế nhưng, tôi mong là mình sẽ làm được tốt nhất để đem về thành quả cho bản thân và công ty.

* YG KPlus cũng là nơi giúp các người mẫu “lấn sân” thành công sang các lĩnh vực khác như ca sĩ, diễn viên. Sắp được làm việc dưới trướng công ty này, chị có định phát triển theo hướng như vậy không?

- Lúc tôi sang Hàn Quốc đã được nhìn thấy các lớp đào tạo của YG KPlus. Tôi hiểu được là các bạn người mẫu, có thể trước khi vào công ty đã được huấn luyện một thời gian để làm người mẫu chuyên nghiệp và vượt qua kỳ tuyển để vào rồi, giờ chỉ được huấn luyện thêm các kỹ năng khác, tùy theo tài năng riêng của cá nhân nữa.

Còn việc tôi có kế hoạch “lấn sân” hay không thì tôi nghĩ phải chờ đến lúc đó mới biết được, còn giờ mình cứ làm tốt công việc của mình đã. Ở bên Hàn Quốc thì hầu hết người mẫu đều thành danh trên sàn catwalk rồi mới chuyển sang lĩnh vực khác, nên tôi nghĩ là bản thân phải cố gắng trong lĩnh vực người mẫu trước đã. Mình không nên chưa đi mà đã chạy, rất dễ vấp ngã. Ngoài ra, tôi nghĩ việc tấn công các mảng khác còn phải phụ thuộc vào tài năng mỗi người nữa.

* Kim Dung có thể tiết lộ về các dự tính sắp tới của mình không?

- Tôi có hợp đồng đại diện với YG KPlus nên chắc chắn sắp tới sẽ có thời gian làm việc ở Hàn Quốc rồi. Lúc đó, tôi sẽ cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân thành một cô người mẫu thông minh, biết cách ứng xử. Chúng ta có thể lạ, khác biệt, sống theo cách mình muốn nhưng mà không nên để người ta nói là người mẫu chân dài não ngắn được.

* Việc xây dựng hình ảnh bản thân có bao gồm cả chuyện hình thành cá tính đặc sắc hơn mà các anti fan hay mỉa mai Kim Dung không?

- Tôi nghĩ là trong quá trình làm việc tiếp theo, tôi sẽ phải vất vả nhiều hơn, va vấp nhiều hơn, sẽ khám phá được các góc khác của bản thân cũng như lộ ra điểm gai góc hơn. Và khi gai góc hơn thì tự nhiên cũng có “muối” hơn thôi.

Tôi nhớ khoảng thời gian tại Hà Nội tôi chỉ cần làm nghề thôi chứ không cần đấu tranh với ai cả. Hơn thế nữa là do tôi sống trong gia đình được chiều chuộng vì là con một nên không cần tranh giành gì, cá tính cứ thế mạnh mẽ nhưng không quan tâm gì nhiều. Vì thế, khi vào môi trường khốc liệt hơn tôi sẽ thay đổi và thêm “muối” tích cực hơn.

* Cám ơn Kim Dung!

Đông Hoa - Anh Thư

ẢNH: BTC