Sau thời gian tạm rút lui khỏi làng giải trí vì cú sốc tinh thần, Kim “siêu vòng ba” đã quay trở lại chương trình thực tế của gia đình mang tên Keeping up with the Kardashians. Trong đoạn trailer giới thiệu tập mới nhất, phân cảnh Kim Kardashian chia sẻ những kỷ niệm kinh hoàng và chấn thương tâm lý mà cô phải chịu đựng từ vụ cướp với các thành viên trong gia đình được tiết lộ.



“Chúng định bắn em từ phía sau. Chẳng có cách nào để thoát ra cả. Nó khiến em cảm thấy khiếp sợ mỗi khi nghĩ đến”, Kim nức nở nói với cô chị Kourtney Kardashian.

Trước đó, trong chuyến đi tới Pháp để tham dự tuần lễ thời trang vào ngày 3.10.2016, ngôi sao truyền hình Mỹ đã bị 5 tên cướp đột nhập vào căn phòng khách sạn ngay tại trung tâm thủ đô Paris với ý đồ cướp của. Chúng đeo mặt nạ, trói chân tay của Kim và dí súng vào đầu người đẹp 36 tuổi.

Sau khi khống chế được Kim, bọn cướp đã lấy đi toàn bộ tài sản của cô, trong đó có số nữ trang trị giá lên đến hàng triệu USD.

Vụ việc khiến Kim chấn động tâm lý trong một thời gian dài. Cô ngưng sử dụng mạng xã hội, tránh xa các sự kiện đông người và luôn ăn mặc kín đáo mỗi khi có việc phải ra khỏi nhà. Đến tận cuối tháng 11 qua, cô mới tái xuất tại sự kiện từ thiện ở New York (Mỹ) nhưng cũng chính ngày hôm đó, Kim nhận được cuộc điện thoại thông báo chồng cô, nam ca sĩ Kanye West phải hủy chuyến lưu diễn và nhập viện trong tình trạng kiệt sức.

Đoạn trailer vừa công bố cũng tiết lộ khoảnh khắc cô hoảng hốt khi nghe tin dữ: “Anh đừng làm em sợ. Chuyện gì đang diễn ra vậy?”. Cô bật khóc và nói: “Tôi nghĩ anh ấy đang rất cần tôi. Tôi nên về nhà ngay".

Chương trình truyền hình thực tế Keeping up with the Kardashians dự kiến tiếp tục phát sóng vào tháng 3 năm nay kể từ sau khi bị gián đoạn vì vụ cướp của Kim. Đây là chương trình nói về cuộc sống riêng tư của các thành viên nhà Kardashian và Jenner.

Dù chỉ ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của các cô nàng nổi tiếng như chuyện mua sắm, làm đẹp, ăn chơi hay là những mâu thuẫn giữa các thành viên nhưng Keeping up with the Kardashians lại là một chương trình ăn khách bậc nhất tại Mỹ và đưa Kim cùng chị em nhà cô lên hàng sao của xứ sở cờ hoa.

Thiên Minh