Mới đây, trang Deadline đưa tin kênh truyền hình IM Global Television và hãng MarVista Entertainment sẽ hợp tác với nhau để sản xuất bộ phim truyền hình mang tên Kong: Skull Island. Đây là bộ phim truyền hình người đóng đầu tiên được thực hiện về King Kong.

Trước đó, King Kong cũng từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhưng là trong các bộ phim hoạt hình như The King Kong Show (1966), Kong: The Animated Series (2000) và mới nhất là Kong: King Of The Apes (2016), được chiếu trên kênh Nextflix.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim dài tập này sẽ không có nội dung gì liên quan tới phiên bản điện ảnh vừa được ra mắt vào tháng 3. Bộ đôi biên kịch Jonathan Penner và Stacy Title chia sẻ: “Tác phẩm sẽ là sự kết hợp bộ phim King Kong năm 1993 của biên kịch Merian C. Cooper và ấn phẩm truyện tranh Skull Island. Quang cảnh trong phim sẽ giữ nguyên những điều tuyệt vời, xen lẫn ghê rợn như ở bản gốc”.

Điều đặc biệt trong nội dung dự án phim này nằm ở chỗ, người đóng vai trò dẫn dắt cả nhóm thám hiểm đi khám phá quê hương của vua khỉ sẽ là một nữ diễn viên. Trong các phần phim trước, vị trí này thường được giao cho một nhân vật nam.

Ông Mark Stern, Giám đốc điều hành của IM Global Television cho biết rất hứng thú với lối xây dựng kịch bản kiểu mới của Stacy và Jonathan. “Tôi mong muốn hợp tác với MarVista để có thể đưa ra câu chuyện thú vị về sự đấu tranh và những cuộc phiêu lưu kỳ thú cho thế hệ người hâm mộ mới của King Kong”, Mark Stern nói thêm. Hiện chưa rõ thời điểm lên sóng của tác phẩm cũng như thông tin về dàn diễn viên.

Trải dài hơn 80 năm qua, nhân vật King Kong từng xuất hiện trong 8 tác phẩm điện ảnh. Trong đó, mới nhất là bộ phim Kong: Skull Island của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, với hơn 70% bối cảnh quay tại Việt Nam.

Sau hơn một tháng trình chiếu, phim đã thu về hơn 550 triệu USD và xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách các phim ăn khách nhất năm 2017 (tính đến thời điểm hiện tại), sau Beauty and the Beast và Logan.

Tác phẩm thứ 9 xoay quanh quái vật nổi tiếng này là Godzilla vs Kong dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2020.

Thiên Minh