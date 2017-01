Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm VH-TT TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết giới nghiên cứu văn hóa xã hội, lãnh đạo TP.Hội An, các bậc cao niên ở phố cổ... vừa đạt sự đồng thuận cao về đề án “Hội An nhân tình thuần hậu”.