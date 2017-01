Trong màn trình diễn này, Lệ Hằng là người catwalk cuối cùng. Cô xuất hiện tự tin, quyến rũ trong bộ áo tắm màu xanh. Tuy nhiên, khi vừa tiến ra giữa sân khấu, Lệ Hằng bất ngờ chao đảo do phần gót giày mắc vào khe sân khấu.

Ngay lập tức, đại diện Việt Nam tìm cách giữ thăng bằng và không quên chấp tay, cúi đầu xin lỗi khán giả. Màn xử lý thông minh và lễ phép của Lệ Hằng đã nhận được tràng vỗ tay khích lệ từ các khản giả có mặt tại hội trường. Sau sự cố, người đẹp vẫn bình tĩnh, tự tin hoàn thành phần trình diễn của mình.

Hình ảnh và video màn catwalk của Lệ Hằng cũng nhanh chóng được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội tại Việt Nam. Các fan đã dành nhiều lời khích lệ, động viên về cách xử lý sự cố thông minh của Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Từ Philippines, Lệ Hằng cho biết cô bị vấp do chưa quen đôi giày mới do ban tổ chức cung cấp. Rất may là đôi chân của cô không bị ảnh hưởng gì sau sự cố này. Ngay sau đó, người đẹp đã có buổi gặp gỡ ban tổ chức cuộc thi và chụp ảnh cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ - Pia Wurtzbach. Vào buổi tối cùng ngày, Lệ Hằng tham dự một buổi tiệc tối thân mật bên cạnh các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ.

Trong bảng xếp hạng mới nhất của chuyên trang sắc đẹp Missosology, Lệ Hằng đứng thứ hạng 14 và là người đẹp thứ tư đến từ Đông Nam Á góp mặt trong danh sách dự đoán top 20 Miss Universe 2016 do các thành viên thuộc chuyên trang này bầu chọn. Đêm chung kết Miss Universe 2016 dự kiến diễn ra lúc 8 giờ sáng 30.1 (tức mùng 3 Tết âm lịch) tại Manila, Philippines.

Ngát Ngọc

Ảnh: Nhân vật cung cấp