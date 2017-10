Loving Vincent là bộ phim hoạt hình mang tính “thể nghiệm” về một thể loại mới: hoạt hình sơn dầu (painted animation). Theo Hollywood Reporter, hai đạo diễn Dorota Kobiela và Hugh Welchman đã lao động miệt mài suốt 7 năm trời để đem lại cho khán giả một trải nghiệm thị giác mới ở loại hình nghệ thuật thứ bảy này.

Hai ông đã nghiên cứu kĩ lưỡng qua 120 kiệt tác hội họa của Van Gogh để tìm kiếm ý tưởng cho bộ phim. Từ đó, cả hai đạo diễn đã huy động 115 họa sĩ trên khắp thế giới để “mô phỏng” theo phong cách vẽ của Van Gogh, tạo nên 65.000 bức tranh sơn dầu để làm nên bộ phim. Tuy nhiên, đội ngũ sáng tạo Loving Vincent đã phải sử dụng các kĩ thuật máy móc rất nhiều nhằm giúp cho những khung hình của phim chuyển động mượt mà nhất có thể.

Trong lịch sử phim hoạt hình, từng có phim được tạo nên bởi chất liệu sơn dầu, đó là The Old Man and the Sea (1999) của đạo diễn người Nga Aleksandr Petrov. Tuy nhiên, kĩ thuật làm phim này là vẽ trên kiếng (paint-on-glass), khác với Loving Vincent ở chỗ là phim này được các họa sĩ vẽ lên chất liệu vải canvas. Do đặc trưng khác nhau nên có thể thấy, những chuyển động của nhân vật trong The Old Man and the Sea có phần chậm chạp hơn và màu sắc không bắt mắt bằng phim Vincent thương mến. Mặc dù kĩ thuật làm phim của Loving Vincent mang tính “tiên phong” của hoạt hình sơn dầu vẽ trên vải nhưng để hoàn thành tác phẩm này, các nhà làm phim đã phải sử dụng đến diễn viên thật ngoài đời trong các vai diễn nhằm giúp cho bộ phim sinh động nhất có thể.

Đây không phải lần đầu tiên Hollywood làm phim về người nổi tiếng trong nghệ thuật. Trước Loving Vincent, ở văn chương ta có Shakespeare in Love (1998), The Hours (2002), Midnight in Paris (2011), The Invisible Woman (2013)… Ở âm nhạc, ta có La Vie En Rose (2007), I’m Not There (2007), Nowhere Boy (2009)… Và giờ đây, khán giả được dịp chứng kiến cuộc đời bi kịch của thiên tài Van Gogh, người có ảnh hưởng rất lớn đến mỹ thuật hiện đại sau này trên màn ảnh rộng.

Vincent thương mến kể về cuộc hành trình khám phá cái chết nhiều khuất tất của danh họa Van Gogh (Robert Gulaczyk) bởi cậu thanh niên Armand Roulin (Douglas Booth). Có thể xem bộ phim như là phim tiểu sử về một cố họa sĩ “tài hoa bạc mệnh” hay là một cuốn phim “phá án”. Tuy nhiên, dù xem ở một thể loại nào đi chăng nữa thì có lẽ, đây là cuốn phim chân thực duy nhất về cuộc đời danh họa Van Gogh từng được làm ra ở Hollywood.

Qua trailer dài gần 2 phút mà hai hãng sản xuất BreakThru Productions và Trademark Films công bố, những tác phẩm của danh họa tài ba hiện lên đầy xúc động trên nền nhạc đầy cảm xúc của nhà soạn nhạc Clint Mansell (từng soạn cho những phim nổi tiếng Black Swan, Moonlight…). Đồng thời, qua những hình ảnh được hé mở trong trailer, phim hứa hẹn sẽ cuốn người xem vào một câu chuyện vừa xúc động, vừa cảm phục về một cuộc đời thiên tài yểu mệnh.

Phim được lòng phần đông các nhà phê bình. Trên trang Rotten Tomatoes, tính đến hiện tại, phim được chấm 79% từ 19 bài đánh giá. Còn trên IMDb, phim được chấm 8,1/10 từ 444 ý kiến đánh giá của khán giả. Nhà phê bình Peter Debruge của tờ Variety khen bộ phim “mang lại một cảm quan đầy chất thơ về bi kịch cuối đời của danh họa Van Gogh và một cái nhìn thấu thị đầy tươi mới về một con người như vậy”. Còn cây bút Gregory Wakeman của tờ Metro thì ngắn gọn hơn: “Loving Vincent hoàn toàn làm người xem chết cứng”.

Vincent thương mến dự kiến khởi chiếu từ ngày 6.10.

Thế Sang

Ảnh: BreakThru Productions