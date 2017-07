Trong đêm chung kết trước đó, MC Nguyên Khang và HLV nhí Kim Ngọc đã mang đến tiết mục mash-up Tình ca du mục - Kachiusa với 5 loại nhạc cụ dân tộc khác nhau. Nhạc sĩ Đức Huy đã vô cùng thích thú trước sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Nguyên Khang và HLV nhí trong tiết mục này. Việt Hương thì cho rằng Nguyên Khang luôn biết cách tạo bất ngờ qua mỗi tuần bởi sự đa dạng trong cách chọn bài và thể hiện tiết mục.

Kết quả, MC Nguyên Khang đã nhận được 55% từ ban giám khảo (100 khán giả trường quay và 10 nhà báo, phóng viên), vượt qua 3 đội thi còn lại gồm lực sĩ Phạm Văn Mách - HLV nhí Minh Khang, diễn viên Lê Giang - HLV nhí Phương Khanh và cầu thủ Phan Thanh Bình - HLV nhí Nhã Thy.

Đây là thành quả xứng đáng cho Nguyên Khang với những nỗ lực chinh phục các loại nhạc cụ dân tộc vốn không phải sở trường của mình, lại kén khán giả. Tuy nhiên, nam MC đã cùng HLV nhí Kim Ngọc cố gắng biến hóa đa dạng qua các tuần thi với mong muốn truyền cảm hứng chơi các loại nhạc cụ cổ truyền đến khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Với danh hiệu quán quân Sinh ra để tỏa sáng, Nguyên Khang nhận được giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng sẽ được trích ra cùng số tiền thu được từ tin nhắn khán giả gửi về để góp vào Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. HLV Kim Ngọc cũng nhận được học bổng tiếng Anh tại một trung tâm anh ngữ nổi tiếng tại TP.HCM.

Trong đêm gala trao giải, MC Nguyên Khang - bé Kim Ngọc mang đến nhiều bất ngờ khi kết hợp cùng lực sĩ Phạm Văn Mách - bé Minh Khang trong tiết mục Bống bống bang bang. Cặp đôi Lê Giang - HLV nhí Phương Khanh cũng mang đến tiết mục The Phantom of The Opera. Cầu thủ Phan Thanh Bình tự tin khoe giọng trong liên khúc Tình có như không - Được tin em lấy chồng với sự minh họa của hai bình luận viên Việt Hương và Đức Huy.

Ngoài ra, đêm trao giải còn có sự trở lại của diễn viên Lê Dương Bảo Lâm - bé Uyên Nhi, ca sĩ Phương Trinh Jolie và HLV nhí Hoàng Vân với ca khúc nổi tiếng Dancing Queen của nhóm nhạc ABBA, Phi Thanh Vân và HLV nhí Công Quốc cũng trở lại kết hợp cùng HLV nhí Nhã Thy trong liên khúc Em đi xem hội trăng rằm - Hàn Mặc Tử...





Ngát Ngọc

Ảnh: BTC