Buổi họp mặt lần này của Minh Hằng phải dời thời gian và địa điểm tổ chức nhiều lần vì lý do thời tiết. Nữ diễn viên phim Gọi giấc mơ về cho biết vì muốn gần gũi và thân thiết hơn với fan nên cô đã tổ chức gặp gỡ mọi người ở sân đá bóng thay vì trong một địa điểm sang trọng có sân khấu.

Trong một buổi chiều nắng gắt, “bé Heo” không ngần ngại đội nắng tham gia các trò chơi như thổi bóng, thi nhảy, chạy tiếp sức… cùng người hâm mộ. Khá bất ngờ là có một fan “cứng” tiết lộ nhờ đi xem show của Minh Hằng mà mới gặp gỡ và kết hôn với người chồng hiện tại. Vị khán giả này còn nhờ thần tượng của mình đặt tên cho đứa con sắp chào đời. Đáp lại tấm lòng của fan, chủ nhân hit Người vô hình gợi ý nếu là bé gái thì hãy đặt tên luôn là Minh Hằng, còn là bé trai thì đặt là Đông Dương (tên nhân vật Minh Hằng thủ vai trong phim truyền hình Vừa đi vừa khóc).

Người đẹp 8X cũng xúc động chia sẻ hầu hết các nhân viên, người đồng hành đang làm việc cho mình cũng đều là fan của cô và cô luôn coi họ như người nhà. Minh Hằng vui vẻ chia sẻ với fan về các kế hoạch âm nhạc sắp tới và mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nữa. Cô nói vui không tham vọng được hàng triệu lượt view như Sơn Tùng, chỉ mong những sản phẩm sau này sẽ được mọi người quan tâm hơn trước.

Nhắc về những lùm xùm dẫn đến việc phải từ bỏ ''ghế nóng'' chương trình Gương mặt thương hiệu mùa 2, Minh Hằng đã chia sẻ cùng Thanh Niên.

* Chào Minh Hằng, vừa qua bạn úp mở có một đàn chị trong nghề gây sức ép cho ban tổ chức The Face vì không muốn ngồi chung ''ghế nóng''. Khi công khai chia sẻ như vậy, bạn có sợ làm mất lòng người “đàn chị” này và có có ngại việc “đụng mặt” sau này?

- Ca sĩ Minh Hằng: Hằng nghĩ nếu cái gì khó quá thì cho qua đi. Tuy nhiên, một khi đã đưa ra quyết định thì Hằng sẽ không ngại việc đối mặt với việc này. Và Hằng cũng mong mọi việc không bị làm to lên nữa. Như vậy là đủ rồi.

* Tại sao chị lại chia sẻ việc này trước buổi họp fan hôm nay? Minh Hằng không sợ bị nói là tạo lùm xùm để gây chú ý?

- Không phải như vậy. Như các bạn đã thấy Minh Hằng tổ chức chương trình hôm nay rất nhỏ và thân mật. Nếu chủ đích của mình muốn gây chú ý thì mình đã tổ chức hẳn liveshow lớn luôn rồi.

* Ngay từ đầu khi thông tin chị ngồi ''ghế nóng” The Face bị rò rỉ thì đã có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng chị không phù hợp với vai trò này. Chị có phản hồi gì về điều này?

- Phải nói là Hằng cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Thậm chí đặt mình vào vai trò của người khác để suy nghĩ, rõ ràng người ta nghĩ rằng The Face phiên bản gốc mục đích là tuyển chọn người mẫu phù hợp để quảng cáo cho các thương hiệu. Trong khi đó Hằng chỉ là một ca sĩ, diễn viên, chân Hằng cũng không dài thì việc mọi người nghi ngờ về khả năng của Hằng là hiển nhiên.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận như thế này, thị trường Việt Nam rất khác thế giới. Họ thường hay mời những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, được mọi người chú ý để quảng cáo chứ không nhất thiết là người mẫu. Bản thân mình thì lại là một người từng quảng cáo cho khá nhiều thương hiệu, được họ tin tưởng nhiều năm liền thì điều đó đâu phải tự nhiên mà được như vậy, mình cũng phải có cái gì đó tạo được hiệu quả cho người ta người ta mới mời mình hoài chứ. Nên khi chương trình The Face mời mình, Hằng đã nghĩ mình hợp với vai trò này.

* Minh Hằng mất bao lâu để đưa ra quyết định từ bỏ The Face mùa 2?

- Hằng mất một tuần để đưa ra quyết định. Mình đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra được quyết định khó khăn này.

* Nếu The Face mùa 3 năm tới mời, chị có tham gia?

- Chắc chắn là có. Nếu The Face mùa 3 mời, Hằng vẫn sẽ tham gia. Vì Hằng rất là thích chương trình này và cũng rất yêu quý ban tổ chức của The Face. Đây không phải lần đầu tiên chương trình mời Hằng, từ mùa đầu tiên Hằng đã nhận được lời mời nhưng phải đến năm nay mới sắp xếp tham gia được thì lại gặp chuyện không may. Tuy nhiên Hằng đã nói, chuyện đã vậy Hằng cũng chấp nhận, không làm rắc rối thêm. Mình nên là người rút lui để chương trình còn kịp tiến độ.

* Kế hoạch vỡ lỡ như vậy có ảnh hưởng nhiều đến công việc của Minh Hằng không?

- Tất nhiên là ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng Hằng vẫn có thể chủ động được việc này. Sắp tới Hằng dự định sẽ cho ra mắt ba dự án âm nhạc mới, đầu tiên Hằng sẽ trình làng một ca khúc pop mạnh chứ không phải ballad nhẹ nhàng như mọi khi... Nói chung là Hằng sẽ cố gắng làm việc thật nhiều để cho ra những sản phẩm chất lượng nhất gửi đến mọi người.

* Cảm ơn những chia sẻ của Minh Hằng!

Hồng Nhi

Ảnh: Hồng Nhi