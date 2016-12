5 tập của bộ sách gồm: Con bướm vàng (thế giới loài vật trong trẻo đầy màu sắc do họa sĩ Lê Huy Nho vẽ minh họa), Hạt gạo làng ta (những ngày thôn xóm vào mùa đầm ấm, yên vui do họa sĩ Killien Huynh và Phùng Nguyên Quang vẽ), Khi mẹ vắng nhà (tình yêu thương gia đình, thầy trò, bạn bè do Wazza Pink và NOH.A vẽ), Mang biển về quê (tấm vé thông hành đưa người đọc lên chuyến tàu đi khắp mọi miền Tổ quốc do họa sĩ Nguyễn Quang Phúc vẽ), Trăng sáng sân nhà em (góc sân tuổi thơ do 2 họa sĩ Nành và Phạm Rồng vẽ).



Các họa sĩ đều thuộc thế hệ 9X, đến từ nhiều miền đất khác nhau, mỗi người một lăng kính, nhưng tất cả đều được những vần thơ dịu ngọt, thấm đẫm tình yêu thương với quê hương đất nước của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa chinh phục và truyền cảm hứng để vẽ nên những bức tranh minh họa sống động.

Nguyên Vân