11 di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh bao gồm: Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ; Nghi lễ và trò chơi kéo co; Dân ca ví giặm; Đờn ca tài tử Nam bộ; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; Hát xoan Phú Thọ; Hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc; Hát ca trù; Dân ca quan họ Bắc Ninh; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên và Nhã nhạc cung đình Huế.

Giáo sư Hoàng Chương, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam nhận định: “Đây là bộ ảnh vô giá được Nguyễn Á dày công sáng tạo đã thể hiện rõ những giá trị mà UNESCO công nhận là di sản của nhân loại. Đây cũng là tác phẩm độc nhất vô nhị, bởi vì chưa có ai làm được điều này mặc dù cũng có nhiều nghệ sĩ chụp được những bức ảnh có giá trị về các loại hình nghệ thuật truyền thống, nhưng chỉ mới là riêng lẻ: tuồng, chèo, cải lương mà chưa có hệ thống như Nguyễn Á”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tâm sự: “Chiếc máy chụp hình nhỏ bé đã đồng hành cùng tôi về những vùng núi phía Bắc, đến với những vùng trung du để được trở về với những giọng hát xoan truyền thống hoặc cung chầu văn chứa chất mộng mị văng vẳng đâu đây, thả hồn trong câu hát của các liền anh, liền chị. Một điệu ví giặm mộc mạc say tình hay độc đáo là trò chơi kéo co dân gian gắn kết tình đồng đội cũng làm tôi say đắm. Sau khi tới với Hội Gióng và đất Tổ xong tôi lại xuôi về miền Trung đến với nghệ thuật nhã nhạc cung đình Huế. Và hiện ra sau đó là không gian cồng chiêng Tây nguyên đậm chất sử thi huyền thoại. Tất cả đều như mê hoặc ống kính của tôi…”.

Được sự cho phép của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, Thanh Niên xin giới thiệu chùm ảnh nhỏ tuyển chọn từ bộ ảnh đang triển lãm tại Đường sách TP.HCM để bạn đọc cùng chiêm ngưỡng:

Lê Công Sơn

Ảnh: Nguyễn Á