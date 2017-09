Chương trình có sự tham gia của hai khách mời: nghệ sĩ piano nổi tiếng Ory Shihor (giáo sư piano tại Học viện Âm nhạc Colburn và Nhạc viện Colburn, Mỹ) và nghệ sĩ Bích Trà (thạc sĩ nghệ thuật piano tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga), được vinh danh cho giải thưởng ARAM-Associate of the Royal Academy of Music, London, Anh).

Xuyên suốt chương trình, nghệ sĩ Ory Shihor và Bích Trà không chỉ biểu diễn độc tấu, song tấu mà còn chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về sự nghiệp âm nhạc cùng hành trình theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của họ đến khán giả. Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu và chia sẻ những bài học giá trị về ngành công nghiệp âm nhạc trong và ngoài nước; giúp định hướng, xây dựng hành trang cho các bạn trẻ đam mê theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Dạ Ly