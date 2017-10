Người Việt thắng đấu giá tranh Việt Tại phiên đấu giá Modern and Contemporary Southeast Asian Art của Nhà đấu giá Sotheby's Hongkong sáng qua 1.10, nhà sưu tập Trần Tuấn Linh đã đấu thắng tác phẩm Mother and Child in a Garden của danh họa Lê Phổ (lot 283) với mức giá 35.200 USD. Trần Tuấn Linh là 1 trong số hiếm hoi các nhà sưu tập người Việt mua tranh Việt tại Sotheby's. Việc người Việt mua đấu giá tranh Việt tại nước ngoài hứa hẹn phần nào hạn chế tranh Việt giả của các danh họa bị lưu hành tại nước ngoài.