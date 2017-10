“Tứ đại mỹ nhân” của Cô Ba Sài Gòn diện áo dài bên cạnh đạo diễn Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn. Bốn bộ áo dài của Ngô Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X và Oanh Kiều mặc đều được một nhà thiết kế Việt may đo theo phom dáng riêng. Đây cũng là một cách để các người đẹp quảng bá bộ phim cũng như trang phục dân tộc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

LHP Busan được diễn ra định kỳ hằng năm với sự góp mặt của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên xuất sắc của nhiều quốc gia trên thế giới. Tính đến nay sự kiện này đã trải qua 21 mùa giải. Năm nay, lễ khai mạc LHP Busan được dẫn dắt bởi Jang Dong Gun và Yoona (SNSD).

Bộ phim Cô Ba Sài Gòn với tựa đề tiếng Anh là The Tailor sẽ có buổi công chiếu đầu tiên tại sự kiện này vào ngày 14.10. Sản phẩm điện ảnh Việt khai thác chủ đề Sài Gòn xưa và tôn vinh trang phục truyền thống Việt Nam là áo dài với sự tham gia của dàn diễn viên ấn tượng như: NSND Hồng Vân, Diễm My, Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc, Diễm My 9X, S.T, Oanh Kiều, Tùng Leo, Hải Triều.

Dự kiến phim sẽ ra mắt khán giả tại Việt Nam vào ngày 10.11.





Hồng Nhi

Ảnh: ĐPCC