Chương trình đưa khán giả quay ngược thời gian trở về thập niên 1960, 1970 với những bản tình ca của Vũ Thành An: Anh đến thăm em đêm ba mươi, Bài không tên số 4, Bài không tên số 2, Đời đá vàng... Thanh Lan - giọng ca đầu tiên thu âm ca khúc

Bài không tên số 4 sẽ xuất hiện trong đêm nhạc cùng các ca sĩ Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Kỳ Phương Uyên.

Vũ Thành An là một trong những nhạc sĩ nổi bật ở miền Nam trước năm 1975, hiện ở Mỹ. Những sáng tác của ông mang màu sắc riêng, khác biệt với sáng tác của các nhạc sĩ cùng thời. Đặc biệt, khi nhắc đến Vũ Thành An, người ta thường nhớ đến những bài không tên, với khoảng 50 bài. Năm 2014, 21 ca khúc, trong đó có 10 bài không tên, của Vũ Thành An đã được phép phát hành rộng rãi tại VN.

Ngọc An