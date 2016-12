Scandal tình ái lớn nhất xứ kim chi năm nay chắc chắn thuộc về đạo diễn Hong Sang Soo và nữ diễn viên Kim Min Hee. Hong Sang Soo năm nay 55 tuổi, đã có vợ và một con gái đang học đại học. Còn Kim Min Hee là một diễn viên trẻ xinh đẹp và tài năng. Năm nay cô chỉ mới 34 tuổi.

Cả hai đã hợp tác trong bốn bộ phim và bắt đầu quan hệ tình cảm từ năm 2015 khi cùng tham gia Right Now, Wrong Then. Tin đồn tình cảm của họ đã lan truyền trong giới điện ảnh khá lâu nhưng chỉ bị phanh phui vào tháng 6 vừa qua. Cặp đôi cách nhau hơn 20 tuổi đều không lên tiếng trước thông tin này, nhưng đạo diễn họ Hong đang cố gắng ly hôn vợ còn người đẹp The Handmaiden thì rời công ty quản lý và tạm thời không nhận đóng phim.

Hong Sang Soo - Kim Min Hee không phải là đôi tình nhân nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất có cách biệt tuổi tác khá lớn. Hồi tháng 8, tài tử Shin Ha Kyun và “tân nương của yêu tinh” Kim Go Eun công bố tình cảm. Họ cho biết đã hẹn hò được 2 tháng sau khi làm tiền bối - hậu bối thân thiết trong ngành. Mỹ nữ họ Kim nhỏ hơn bạn trai 17 tuổi và đang rất được yêu thích với bộ phim Goblin, hợp tác với Gong Yoo.

Ba tháng sau, “người chồng lực lưỡng” trong Train to Busan - Ma Dong Seok cũng tiết lộ đang hẹn hò mỹ nữ Ye Jung Hwa. Với sở thích về thể thao và ngôn ngữ Anh, cũng như việc chung một công ty quản lý đã giúp cặp đôi gần nhau hơn, mặc cho cách nhau đến tận 17 tuổi.

Giữa tháng 12, đôi tình nhân phim Yourself and your - Kim Joo Hyuk và Lee Yoo Young chính thức công bố “phim giả tình thật” sau khi tác phẩm công chiếu vào tháng 11. Có vài điều trùng hợp giữa cặp đôi này với các cặp đôi ở trên là khoảng cách 17 tuổi giữa họ và bộ phim đưa hai người đến với nhau là sản phẩm tinh thần của đạo diễn Hong Sang Soo.

Tuy nhiên, tin hẹn hò khiến ai cũng “té ngửa” thuộc về Moon Hee Joon - thành viên nhóm nhạc nam đời đầu H.O.T và đàn em Soyul thuộc nhóm Crayon Pop. Không chỉ khẳng định đang bên nhau, họ còn bật mí sẽ kết hôn vào tháng 2 năm sau. Đôi vợ chồng sắp cưới thuộc hai thế hệ thần tượng cách nhau 13 tuổi.

Bỏ qua trào lưu “chú - cháu” trên, các cặp dưới đây lại cho thấy sự “xứng đôi vừa lứa” đáng ngưỡng mộ của mình.

Nghệ sĩ hài Kim Gook Jin và nữ ca sĩ Kang Soo Ji nảy sinh tình cảm khi gặp nhau lần đầu ở chương trình giải trí Burning youth của đài SBS. Người hâm mộ tỏ ra rất thích thú khi nghe tin này vì sự ăn ý và dễ thương của họ trên truyền hình. Nam nghệ sĩ họ Kim đã 51 tuổi còn giọng ca Kang Soo Ji 49 tuổi, đều rất nổi tiếng ở những năm 1990 và đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Mảng truyền hình cũng diễn ra trường hợp yêu nhau trên phim lẫn ngoài đời, Lee Sang Woo và Kim So Yeon về bên nhau sau khi đóng vai người yêu trong phim truyền hình dài tập Happy home của đài MBC. Hai diễn viên đều 36 tuổi là ứng cử viên rất nặng ký cho giải thưởng Cặp đôi yêu thích nhất tại lễ trao giải cuối năm.

Cách đây gần 1 tuần, tin hẹn hò gây sốc không kém trong năm nay là Hyun Bin và Kang So Ra. Tin tức khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng bởi họ chưa hợp tác với nhau bao giờ. Theo công ty quản lý, cả hai phải lòng nhau trong lần gặp gỡ liên quan đến công việc vào tháng 10 và bắt đầu phát triển cảm xúc trong khoảng thời gian gần đây.

2016 cũng là một năm mà các ca sĩ thần tượng trẻ đẹp có đường tình duyên khá thuận lợi.

Trong khi Uee - một mẩu nóng bỏng của nhóm nhạc nữ After School bắt đầu hẹn hò với tài tử Lee Sang Yoon từ đầu năm, thì đôi tình nhân trẻ tuổi Kai và Krystal được “lên sàn” ngay đúng ngày 1.4.2016. Đều sinh năm 1994, thuộc hai nhóm nhạc đình đám (EXO và f(x)) cũng như chung công ty quản lý SM Entertainment và tài năng khỏi bàn cãi, câu chuyện từ bạn thân 10 năm trời rồi tiến đến tình nhân của Kai - Krystal nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt.

Sau đó không lâu, một đôi ca sĩ chung công ty quản lý cũng công khai tình cảm sau 3 năm bên nhau là Jeong Jinwoon - cựu thành viên 2AM và Yeeun nhóm Wonder Girls. Hiện Jinwoon đã rời JYP Entertainment và tập trung cho sự nghiệp cá nhân.

Showbiz của đất nước củ sâm năm 2016 cũng đón nhận không ít tin vui. Mở màn là đám cưới của nam diễn viên Jung Woo và Kim Yoo Mi vào tháng 1 sau ba năm tay trong tay.

Cặp đôi lên xe hoa tiếp theo là nam nữ chính phim Blood - Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun vào tháng 5. Hôn lễ giản dị nhưng ấm cúng, cùng với việc quyên góp tiền mừng cưới cho từ thiện, đã làm công chúng thêm yêu mến họ hơn.

Thế nhưng cũng có vài tin không vui như chuyện chia tay của Junsu (JYJ) và Hani (EXID) sau gần một năm hẹn hò. Zico (Block B) và Seolhyun (AOA) cũng sớm “đường ai nấy đi” sau 6 tháng bên nhau. Đáng tiếc nhất là đôi Teddy - nhà sản xuất tài năng của YG Entertainment và nữ diễn viên Han Ye Seul. Vào tháng 10, cặp đôi nói lời chia tay sau hơn ba năm mặn nồng.

Thanh Đào