Chuyện xảy ra ngay sau khi Alexander Skarsgård nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong sêri Big Little Lies ở hạng mục Phim truyền hình giới hạn hay nhất (dành cho những sêri chỉ kéo dài một mùa), đóng cùng Nicole Kidman. Vừa rời khỏi sân khấu, anh đã được minh tinh người Úc chúc mừng bằng... một nụ hôn.



Vào lúc đó, nghệ sĩ Keith Urban - chồng Nicole Kidman cũng có mặt và lịch sự vỗ tay tán thưởng trước thành công của ngôi sao người Thụy Điển. Nicole Kidman cũng thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Big Little Lies. Cô hóa thân thành người vợ chịu cảnh bạo hành khi sống với người chồng vũ phu do Alexander Skarsgård thủ diễn.

Alexander Skarsgård vốn không phải cái tên xa lạ trong lĩnh vực truyền hình. Anh nổi tiếng với vai diễn ma cà rồng trong phim True Blood và từng hóa thân thành Tarzan trong The Legend of Tarzan (2016). Em trai anh, Bill Skarsgård, cũng đang nổi đình nổi đám nhờ vai hề quỷ Pennywise trong It.

Phát biểu khi nhận giải, nam diễn viên Thụy Điển không quên cảm ơn các đồng nghiệp đã sát cánh cùng anh suốt quá trình quay Big Little Lies: "Cảm ơn vì đã khiến chàng trai này cảm thấy vinh hạnh như các bạn diễn nữ".

Được biết, Big Little Lies quy tụ dàn sao nữ "khủng" gồm Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz và Laura Dern cùng số đề cử đáng gờm tại Emmy 2017. Trên sân khấu trao giải, các sao nữ đã kêu gọi nhà làm phim đưa nhiều vai diễn nữ quyền hơn lên màn ảnh, đồng thời Nicole Kidman cũng lên tiếng phản đối nạn bạo hành gia đình.

Mai Anh