Theo thông tin từ các báo địa phương, Tricia Lynn McCauley được gia đình thông báo mất tích vào tối 24.12. Sau 3 ngày tìm kiếm, tối 27.12 (giờ địa phương), cảnh sát cho biết đã phát hiện Tricia Lynn McCauley trong tình trạng tắt thở trong chiếc ô tô của chính cô.

Phía cảnh sát cho rằng Tricia là nạn nhân của một vụ giết người cướp xe. Văn phòng giám định công bố kết quả khám nghiệm thử thi cho thấy cô bị đánh đập và bóp cổ cho đến chết.

Tối 24.12, nữ diễn viên chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng đang trên đường đến chỗ hẹn để dự buổi tiệc đêm Giáng sinh cùng với bạn bè. Tuy nhiên, cô đã không tới và cũng không ai có thể liên lạc với Tricia sau đó. Gia đình cô đã trình báo cảnh sát về sự việc. Lần theo manh mối được nhiều nhân chứng cung cấp, cảnh sát đã phát hiện ra chiếc xe khả nghi màu trắng đậu trên đường M tại Washington và tìm thấy xác của Tricia ở trong xe trong tình trạng có nhiều vết bầm tím trên người.

Thông tin mới nhất cho biết cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông 29 tuổi tên Adrian Duane Johnson. Người này đã lái chiếc xe của Tricia đến nhiều nơi ở Washington, khi thi thể của cô vẫn còn ở trong đó.

Adrian từng có tiền án tiền sự. Gần đây nhất, người này còn được cho là đã cướp một hiệu thuốc và tấn công các nhân viên y tế tại đây. Cảnh sát cho biết Tricia và Adrian không quen biết nhau.

Tricia Lynn McCauley được biết đến nhiều nhất qua bộ phim Step Up (Vũ điệu đường phố). Bên cạnh đó cô còn xuất hiện trong một số dự án điện ảnh, phim truyền hình khác như Dead Giveaway, Never Dream: The Beginning và tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim, diễn kịch và dạy yoga.

Thiên Minh