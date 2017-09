Trước đó, trên một trang báo mạng có đăng tải clip Only C phát biểu về gu âm nhạc của các giọng ca trẻ hiện nay. Trong đó anh có đề cập đến chuyện nổi tiếng của Sơn Tùng M-TP không phải do tài năng sáng tác mà là vì bản thân nam ca sĩ này đã là một cái tên đáng thu hút. Sau đó, anh tỏ ra khá bực bội và cho rằng có người đã cắt ghép câu trả lời của mình để "giật tít, câu view".

Trong một cuộc phỏng vấn, Only C chia sẻ anh đang làm ra những sản phẩm âm nhạc ở tầm đẳng cấp thế giới, khán giả nghe nhạc của anh để tìm sự đồng cảm, chứ không phải tò mò về đời tư: "Tôi khác Sơn Tùng. Cậu ấy ngoài âm nhạc thì làm cái gì cũng hot, từ mặc quần jeans, áo khoác cho đến phát ngôn. Với Sơn Tùng, đó sẽ là những chiến lược quan trọng để giúp cậu ấy phát triển và hướng khán giả chú ý đến những sản phẩm âm nhạc".

Điều này khiến người hâm mộ của ca sĩ gốc Thái Bình bức xúc. Họ bày tỏ quan điểm không đồng tình và "ném đá" Only C không thương tiếc. Trước làn sóng chỉ trích đó, nam nhạc sĩ đính chính trên trang cá nhân rằng: "Ý của tôi là không chỉ những bài hát mà cả cái tên Sơn Tùng M-TP làm gì cũng được chú ý, cũng hot. Mà do tôi nói không rõ ràng nên gây hiểu nhầm. Tôi luôn khen Sơn Tùng trên tất cả các mặt báo. Và các anh chị em nghệ sĩ cũng như báo chí thậm chí gọi tôi là một Sky (tên fan của Sơn Tùng M-TP gọi chung - PV). Tôi không có ý nhắc đến Tùng để gây chú ý mà đó là báo chí hỏi thì tôi trả lời".

Ngoài ra anh khẳng định mình luôn ngưỡng mộ đàn em và chưa bao giờ có ý "đá đểu" Sơn Tùng M-TP. Khi sự việc hiểu nhầm xảy ra, Only C cũng đã liên hệ với Sơn Tùng để giải thích và nhận được sự cảm thông. Nhạc sĩ nhạc phim Yêu đi, đừng sợ gửi lời xin lỗi chân thành đến fan hâm mộ của giọng ca Cơn mưa ngang qua.

Dù vậy, lời xin lỗi của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ vẫn không làm các fan hài lòng. Nhiều người cho rằng anh bị các fan của Sơn Tùng M-TP chỉ trích quá nhiều nên mới xin lỗi, đính chính. Mặt khác cũng có nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông với thần tượng. Họ khuyên Only C nên cẩn thận trong những phát ngôn sau này.

Hồng Nhi

Ảnh: Chụp màn hình