Ngày 25.4, ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 70 đã chính thức công bố danh sách ban giám khảo cũng như giám khảo ở từng hạng mục khác nhau. Ban giám khảo năm nay gồm có nam diễn viên Will Smith (được biết đến rộng rãi qua loạt phim Men in Black), minh tinh Trung Quốc Phạm Băng Băng, đạo diễn Ý lừng danh Paolo Sorrentino (được biết đến qua các phim nổi tiếng The Great Beauty, Youth), nữ đạo diễn người Đức Maren Ade và nữ diễn viên tài năng người Mỹ Jessica Chastain. Chủ tịch Ban giám khảo là đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodóvar.

Pedro Almodóvar là một huấn luyện viên, đạo diễn người Tây Ban Nha. Tại Cannes, ông được biết đến là đạo diễn tài năng nhờ chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc phim All About My Mother (1999) và giải Kịch bản xuất sắc phim Volver (2006). Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch ban giám khảo hồi tháng 1 năm nay.

Cannes năm nay cho thấy các diễn viên, đạo diễn nữ đang khẳng định được tiếng nói của mình khi họ không chỉ có nhiều phim tham dự LHP (tranh giải và không tranh giải) mà còn nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong thành phần ban giám khảo. Cô đào Uma Thurman, nổi tiếng qua các phim Pulp Fiction, Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino sẽ cầm trịch ghế chủ tịch hạng mục Cái nhìn khác (Un Certain Regard), hạng mục tôn vinh những tác phẩm có cái nhìn táo bạo, độc đáo. Một hạng mục quan trọng khác của LHP là Camera vàng (Caméra d'Or) được nữ diễn viên người Pháp Sandrine Kiberlain giữ vai trò chủ tịch.

Vấn đề nữ quyền tại LHP năm nay phần nào được củng cố thêm bởi những tài năng diễn xuất của các nữ diễn viên. Đặc biệt, “Thiên nga Úc” Nicole Kidman có đến 4 tác phẩm góp mặt tại LHP. Mặc dù bước sang tuổi 50 nhưng cô vẫn miệt mài cống hiến cho môn nghệ thuật thứ 7 những tác phẩm điện ảnh đặc sắc. Cannes những năm trước bị vướng phải tai tiếng vì thấy rất ít các nghệ sĩ, đạo diễn nữ trong danh sách tham gia tranh giải cũng như ban giám khảo.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ châu Á tại LHP năm nay cũng khá nổi bật. Ngoài minh tinh Phạm Băng Băng đã tham gia vào ban giám khảo còn có đạo diễn nổi tiếng đến từ xứ sở kim chi là Park Chan-wook. Park Chan-wook năm vừa rồi cũng gây sóng gió tại Cannes với tác phẩm khai thác đề tài tình dục mang tên The Handmaiden (Người hầu gái). Trước đó, tiếng tăm ông vang xa không chỉ trong xứ Hàn mà còn trên quốc tế nhờ các tác phẩm Oldboy (2003), Stoker (2013).

Ban giám khảo LHP Cannes các năm có số thành viên được quy định là 9 người, họ sẽ là những người đứng ra quyết định phim nào thắng giải Cành cọ vàng (Palme d’Or), một giải thưởng quan trọng thường niên cùng nhiều giải khác. Song ngoài những tên tuổi đã kể ra, danh sách ban giám khảo năm nay được bổ sung thêm bởi những tên tuổi khác như nữ diễn viên người Pháp Agnès Jaoui và nhạc sĩ người Pháp Gabriel Yared.

LHP Cannes lần thứ 70 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 28.5.

Thế Sang