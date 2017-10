Hiện các rạp cũng đang trình chiếu những bộ phim kinh dị “đón đầu” Halloween: Cold moon (Xác chết đêm trăng) do Griff Furst đạo diễn, Amityville: The awakening (Quỷ dữ thức tỉnh) của đạo diễn Franck Khalfoun với sự góp mặt của dàn diễn viên Jennifer Jason Leigh, Cameron Monaghan, Bella Thorne... Mùa Halloween không chỉ có các bộ phim kinh dị hù dọa thuần túy mà còn có phim hình sự bí ẩn hay tâm lý mang màu sắc nghệ thuật. Bộ phim hình sự, tội phạm và kinh dị The snowman (Người tuyết) của đạo diễn Thụy Điển Tomas Alfredson với Michael Fassbender diễn xuất chính, kể về một gã sát thủ bí ẩn ở vùng đất băng giá; phim kinh dị, bí ẩn The killing of a sacred deer của đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos với hai ngôi sao Nicole Kidman và Colin Farrell...