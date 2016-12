Đấu trường âm nhạc lắng đọng với những bài học đơn giản mà sâu sắc về tình bạn, tình cảm gia đình và niềm đam mê ca hát của các nhân vật trong phim. Tại thị trường thế giới, phim hoạt hình của hãng Illumination (sản xuất The Secret Life of Pets, Minions, Despicable Me) thắng lớn với 76,7 triệu USD trong sáu ngày đầu tiên phát hành, theo Variety.

Những màn trình diễn đặc sắc trong phim đã giúp Đấu trường âm nhạc giành hai đề cử Quả cầu vàng lần thứ 74 sắp tới ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Bài hát gốc xuất sắc nhất (cho ca khúc Faith trong phim).

Dàn diễn viên lồng tiếng trong phim vô cùng hoành tráng, bao gồm những gương mặt hạng A của Hollywood như Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Seth McFarlane, Taron Egerton…Phiên bản Việt Nam gây chú ý khi mời "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lồng tiếng cho nhân vật voi Meena, nàng voi vị thành niên với giọng ca nội lực nhưng mang trong mình nỗi sợ đám đông khiến giọng ca chẳng thể nào tỏa sáng.

Trên trang cá nhân, người đẹp tích cực quảng bá cho bộ phim lồng tiếng đầu tay của mình. Cô thay avatar hình chú voi Meena và hứa tặng quà cho fan may mắn ủng hộ phim. Sắp tới, người đẹp bận rộn tập kịch cho liveshow của diễn viên hài Gia Bảo sẽ ra mắt vào ngày 29.12.

Thùy Linh