Tác phẩm hoạt hình mới nhất của Makoto Shinkai - Your name (tựa Việt: Tên cậu là gì?) là bộ phim có doanh thu cực kỳ ấn tượng tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan và mới nhất là Hàn Quốc.

Tính tới ngày 8.1, phim đã thu về 8,1 triệu USD với hơn 1,18 triệu lượt người xem tại thị trường Hàn Quốc, cũng là phim Nhật có doanh thu đứng đầu tại thị trường nước này kể từ năm 2004. Riêng tại quê nhà, phim đã mang về 288,8 triệu USD, cao nhất doanh thu phòng vé Nhật Bản năm 2016 và là phim có doanh thu cao thứ 4 mọi thời đại tại Nhật Bản.

Nội dung phim kể về Mitsuha - nữ sinh trung học sống ở một thị trấn nhỏ của vùng Itomori. Chán cuộc sống tẻ nhạt ở vùng thôn quê, Mitsuha ao ước kiếp sau được làm một anh chàng đẹp trai sống ở thủ đô Tokyo sôi động. Trong khi đó ở Tokyo, anh chàng Taki rất hài lòng với cuộc sống và công việc làm thêm ở một nhà hàng Ý sau giờ học. Tuy vậy, hằng đêm cậu vẫn mơ thấy mình trong cơ thể một cô gái thôn quê. Đến một hôm khi sự kiện nghìn năm có một là sao chổi tiến gần tới trái đất, Taki và Mitsuha bỗng bị hoán đổi cơ thể. Cứ cách một ngày, Taki lại trở thành Mitsuha khám phá cuộc sống vùng quê và ngược lại, Mitsuha làm anh chàng nam sinh Tokyo háo hức với cuộc sống nơi đô thị ồn ào. Cứ thế, câu chuyện của Mitsuha và Taki diễn ra dẫn dắt khán giả đến những tình huống đặc biệt, dù cả hai chưa bao giờ gặp mặt hay thậm chí là biết tên của nhau.

Makoto Shinkai là đạo diễn kiêm nhà thiết kế đồ họa tài năng, được xem như một tên tuổi lớn không kém cạnh những "phù thủy" ngành phim hoạt hình như Hayao Miyazaki hay Mamoru Hosoda. Những tác phẩm trước đó của Makoto Shinkai cũng gây được tiếng vang như The Garden of Words (2013), Children Who Chase Lost Voices (2011) và 5 Centimeters per Second (2007). Tại Việt Nam, phim sẽ ra mắt vào ngày 13.1.

Thùy Linh