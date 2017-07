Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé của Box Office công bố doanh thu của Despicable me 3 trong tuần đầu tiên công chiếu tại Bắc Mỹ, đạt 75,4 triệu USD. Câu chuyện hấp dẫn về Gru, Lucy cùng 3 cô con gái đáng yêu Margo, Edith và Agnes cũng như binh đoàn Minions nhí nhố tinh nghịch trong Despicable me 3 thật sự thu hút khán giả, dẫn đầu doanh thu, xếp trên Baby driver, Transformers: The last knight, Wonder woman (lần lượt có doanh thu là 21 triệu USD, 17 triệu USD và 16 triệu USD/tuần). Trước đó, Despicable me 2 cũng được tung ra vào dịp Lễ độc lập 4.7 của Mỹ 4 năm trước, thu về 83,5 triệu USD trong tuần đầu tiên. Còn phần Minions thì mở màn với 115,7 triệu USD trong tuần đầu vào năm 2015.



Chỉ sau tuần đầu công chiếu, Despicable me 3 đạt được 192,3 triệu USD trên phạm vi toàn thế giới, đứng hạng 1 doanh thu ở 44 quốc gia. Tại VN, cuối tuần vừa qua bộ phim cũng “càn quét” các phòng chiếu với số lượng lớn khán giả đến thưởng thức. Tổng số khán giả đã xem phim từ 30.6 đến nay đạt gần 450.000 lượt. Với doanh thu của tuần mở màn và các suất chiếu sớm là hơn 33 tỉ đồng, bộ phim tiếp tục nối dài bảng thành tích của Hãng phim Illumination tại VN với danh hiệu: bộ phim hoạt hình có mở màn thành công và cao nhất trong năm 2017 tính đến thời điểm hiện tại.

Đ.T