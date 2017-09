Với 60 triệu USD từ hơn 4.000 rạp chiếu, bộ phim It (Chú hề ma quái) lần thứ hai vươn lên xếp hạng đầu trong danh sách các phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ trong tuần, theo Hollywood Reporter. Như vậy, sau 10 ngày ra mắt, tổng doanh thu quốc nội của bộ phim là 218,7 triệu USD. Cùng với Annabelle: Creation, Get Out và Split, It được xem là một trong số ít phim kinh dị ấn tượng nhất năm 2017.



Ở thị trường ngoài nước, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Stephen King cũng mang về cho nhà sản xuất không ít khi “cá kiếm” được 152,6 triệu USD từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ sau 2 tuần “đổ bộ” các rạp. Hiện doanh thu toàn cầu của phim đang ở mức 371,3 triệu USD và dự kiến sẽ tăng khá trong nhiều tuần sắp tới. So với 35 triệu USD kinh phí thực hiện, đây quả là bản hợp đồng quá hời cho hãng Warner Bros.

Tuần này, bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ xuất hiện hai tân binh là American Assassin và Mother! lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và 3.

American Assassin được ra mắt ở hơn 3.000 cụm rạp và thu về 14,8 triệu USD. Xét tổng quan về tình trạng ảm đạm của phòng vé Bắc Mỹ trong hai tháng vừa qua, đây là con số không quá tệ. Tuy nhiên, nếu muốn hoàn lại khoản tiền 33 triệu USD đã bỏ ra, nhà sản xuất cần sử dụng tên tuổi của hai ngôi sao hành động trong phim là Dylan O'Brien và Michael Keaton để đẩy mạnh quảng bá phim hơn nữa.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Vince Flynn, American Assassin là câu chuyện về chàng trai trẻ Mitch Rapp (Dylan O'Brien). Sau khi mất vợ vì một vụ đánh bom khủng bố, anh đăng ký vào khóa huấn luyện đặc biệt của tổ chức CIA để "tầm sư học đạo" chuyên gia Stan Hurley (Michael Keaton) và nuôi ý định trả thù.

Trải qua quá trình học hỏi và điều tra, chàng trai biết rằng kẻ khủng bố có biệt danh “Ghost” (Taylor Kitsch) chính là nhân vật đứng sau bi kịch của mình. Không chỉ vậy, anh còn khám phá ra được những âm mưu thôn tính thế giới của kẻ ác nhân này.

Trong khi đó, Mother! - bộ phim kinh dị mới nhất của "kiều nữ" Jennifer Lawrence dù xếp thứ ba nhưng chỉ thu về 7,5 triệu USD. Đây được ghi nhận là tác phẩm có màn ra mắt tệ hại nhất trong sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao The Hunger Games.

Công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Venice 2017, Mother! nhìn chung được giới phê bình đánh giá tốt, tuy đôi lúc cách thể hiện trong phim còn quá rùng rợn, thậm chí "điên rồ". Tuy nhiên, khi ra rạp tại Mỹ, bộ phim lại bị khán giả nơi này chấm điểm F trên CinemaScore - một mức điểm thấp hi hữu.

Trả lời vấn đề này, Megan Colligan, Giám đốc bộ phận marketing của Paramount cho biết: "Bộ phim này là một sự táo bạo và mạo hiểm. Xây dựng những bộ phim theo hướng an toàn là điều chúng tôi không nhắm đến. Do đó, việc có một vài người không thích sản phẩm của chúng tôi thì chẳng phải là điều quan trọng".

Thiên Minh