HBO vừa công bố đoạn trailer đầu tiên của Spielberg, bộ phim tài liệu dài về đạo diễn nổi tiếng và người kể chuyện bậc thầy Hollywood - Steven Spielberg.



Phim tài liệu của HBO do Susan Lacy đạo diễn và sản xuất. Spielberg dự kiến sẽ chiếu tại Liên hoan phim New York, Mỹ vào ngày 5.10 và ra mắt trên HBO vào ngày 7.10.

Để hoàn thành phim, nhóm sản xuất đã thực hiện 30 giờ phỏng vấn độc quyền với những chia sẻ của chính Steven Spielberg và nhiều ngôi sao hàng đầu ở môn nghệ thuật thứ 7 như Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, JJ Abrams, Francis Ford Coppola, Liam Neeson, Cate Blanchett, Brian de Palma...

Spielberg kể lại sự nghiệp của vị đạo diễn đáng kính từ khi ông tập tễnh thực hiện Super 8, hợp tác với "những anh chàng chân ướt chân ráo" trong nghề như George Lucas, từ những thành công đầu tiên (Jaws, Close Encounters of Third Kind) cho đến khi ông trên đỉnh cao với tượng vàng Oscar danh giá (Schindler's List và Saving Private Ryan).

Rất ít đạo diễn thành công ở nhiều thể loại phim khác nhau như ông. Dù là chủ đề khoa học viễn tưởng, phim truyền hình, tội phạm… ông đều ghi dấu ấn bằng các tác phẩm kinh điển.

Đặc biệt, những phim khoa học viễn tưởng và phiêu lưu của ông (Jaws, Close Encounters of Third Kind, Raiders of the Lost Ark, ET) là nguồn cảm hứng cho nhiều đạo diễn điện ảnh hiện đại khác. Cách tiếp cận của ông đối với các vấn đề nhân đạo trong các bộ phim như The Color Purple và Schindler's List cũng đánh dấu một bước ngoặt không chỉ trong sự nghiệp của ông mà còn trong lịch sử điện ảnh thế giới.



Ông là một trong những người tiên phong sáng lập ra Kỷ nguyên Hollywood mới. Ba bộ phim Jaws, E.T the Extra-Terrestrial và Jurassic Park của ông là khởi nguồn thuật ngữ "bom tấn" cho rạp chiếu phim hiện đại.

Steven Spielberg không chỉ thành danh trong điện ảnh mà còn rất "mát tay" ở lĩnh vực truyền hình. Ông tham gia sản xuất rất nhiều chương trình ở nhiều thể loại khác nhau như Animaniacs, ER, Falling Skies, và gần đây nhất là Five Came Back. Steven Spielberg đồng thời là một trong những nhà sáng lập DreamWorks Pictures, xưởng phim tạo nên thành công của Saving Private Ryan, A Beautiful Mind, phim hoạt hình Shrek, Madagascar.

Steven Spielberg là một huyền thoại. Sự nghiệp của ông đúng như Leonardo DiCaprio đánh giá: "Đó là một câu chuyện Hollywood tuyệt vời”.

Trailer phim Spielberg

Tạ Ban