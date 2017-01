Theo thông tin từ Hollywood Reporter, phần ngoại truyện của sê ri viễn tưởng nổi tiếng Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) mang tên Rogue One: A Star Wars Story vừa vượt mốc 1 tỉ USD sau 39 ngày ra mắt.



Đây là tác phẩm cuối cùng của nhà Disney được ra mắt vào năm 2016. Như vậy, trong số 4 tác phẩm được gia nhập câu lạc bộ “Những bộ phim tỉ USD” vào năm nay thì tất cả đều đến từ “nhà Chuột”, bao gồm Captain America: Civil War (1,153 tỉ USD), phim hoạt hình Finding Dory (1,028 tỉ USD) và Zootopia (1,024 tỉ USD).

Trải qua 6 tuần công chiếu, thành tích phòng vé của Rogue One có được nhờ vào 512,2 triệu USD doanh thu từ thị trường Bắc Mỹ và 499,1 triệu USD từ các thị trường quốc tế.

Hiện đây là bộ phim có doanh thu cao thứ ba trong số những tác phẩm xuất thân từ loạt phim Star Wars, chỉ đứng sau Star Wars: The Force Awakens (2,068 tỉ USD) và đang lăm le chiếm ngôi á quân của Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1,027 tỉ USD).

Rouge One là phần ngoại truyện của loạt phim Star Wars xảy ra trong khoảng thời gian giữa hai tập phim Star Wars Episode III: Revenge of the Sith và Star Wars Episode IV: A New Hope. Cốt truyện xoay quanh một nhóm quân kháng chiến đánh cắp được tấm bản đồ xây dựng thứ vũ khí hủy diệt trên trạm không gian lừng danh Death Star (Ngôi sao chết) để làm nhiệm vụ mang lại hòa bình cho vũ trụ.

Quay lại những diễn biến đáng chú ý của phòng vé Bắc Mỹ tuần này, sau một tuần tình hình chính trị trong nước khá lộn xộn bởi lễ nhậm chức của Tân tổng thống Donald Trump, ngoài một bộ phận xuống đường biểu tình phản đối vị lãnh đạo mới thì có vẻ như người dân nước này vẫn duy trì thói quen tới rạp xem phim cuối tuần.

Bằng chứng là doanh thu phòng vé tuần này không hề ảm đạm như những gì mà một số chuyên gia đã dự báo.

Cùng chính thức khởi chiếu tại khu vực Bắc Mỹ từ 20.1, phim hành động xXx: Return of Xander Cage và tác phẩm kinh dị Split đã tạo ra cuộc đua gay cấn tại phòng vé. Tuy nhiên, sau khi cuối tuần khép lại, chiến thắng đã nghiêng hoàn toàn về Split của đạo diễn M. Night Shyamalan.

Ra mắt ở 3.015 cụm rạp, Split đã bất ngờ thu về 40,2 triệu USD và đứng đầu trên bảng xếp hạng phim ăn khách. Trước đó, những người lạc quan nhất cho rằng dù đang là phim thắng thế trên bảng xếp hạng nhưng Split tối đa chỉ đạt được khoảng 35 triệu USD doanh thu.

Tác phẩm mới nhất của M. Night Shyamalan xoay quanh Kevin (James McAvoy), một kẻ mắc chứng đa nhân cách, với ít nhất 23 tính cách khác nhau. Kevin bắt cóc ba cô gái và nhóm nạn nhân phải tìm cách đương đầu với từng nhân cách nhằm có thể chạy trốn.

Phim được giới phê bình chấm ở mức điểm khá an toàn là 76% trên Rotten Tomatoes. Trong khi đó thống kê cuối giờ chiếu của CinemaScores, cho thấy khán giả tới rạp chấm phim ở điểm B+. Theo Hollywood Reporter đánh giá, nhìn chung đây là một bộ phim chưa thật sự xuất sắc nhưng có đề tài mới lạ, giật gân, thu hút khán giả tới rạp.

Cùng lúc đó, bom tấn hành động ồn ào xXx: Return of Xander Cage khép lại cuối tuần này với mức thành tích 20 triệu USD, xếp sau Split.

Do đạo diễn D.J. Caruso thực hiện, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Vin Diesel với vai diễn đáng nhớ Xander Cage - chàng điệp viên ưa thích thể thao mạo hiểm. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đa sắc tộc như ngôi sao võ thuật châu Á Chân Tử Đan, nam diễn viên Ngô Diệc Phàm, nữ diễn viên Ấn Độ Deepika Padukone.

Tuy nhiên, xXx: Return of Xander Cage không được lòng giới chuyên môn khi chỉ đạt điểm 38% trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, với sự hiện diện của dàn sao quốc tế, dự án tâm huyết của Vin Diesel vẫn còn rất nhiều hy vọng từ các thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.

