Ngày 11.4 buổi họp báo ra mắt bộ phim The Fate of the Furious phần 8 trong loạt phim đua xe hành động Fast & Furious đình đám được tổ chức hoành tráng tại TP.HCM với sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ điện ảnh.



Điểm nhấn tại sự kiện là sự góp mặt của không ít các mỹ nhân, người nổi tiếng cùng siêu xe được trưng bày trong không gian sôi động, náo nhiệt của chương trình

Trong đó có thể kể đến siêu mẫu Hà Anh, Lan Khuê, Phương Mai, Trà Ngọc Hằng, nữ ca sĩ - diễn viên Hari Won, chị em Yến Trang - Yến Nhi, nam ca sĩ Lou Hoàng, Only C cùng nhiều nhân vật nổi tiếng của làng giải trí Việt.

The Fate of the Furious là phần phim thứ 8 trong loạt phim hành động ăn khách Fast & Furious. Không chỉ giữ nguyên “đặc sản” của loạt phim là những cảnh cháy nổ, màn đua xe ngoạn mục từ những quái xế trên mọi cung đường, phần mới nhất của Fast & Furious còn tập trung khai thác khả năng diễn xuất của các nhân vật thông qua một kịch bản với nhiều chi tiết gay cấn, bất ngờ.

Phim được đạo diễn bởi F.Gary Gray, người được lựa chọn sau sự ra đi của “truyền trưởng” phần 7 James Wan, với sự tham gia của các diễn viên như Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, Kurt Russell, Scott Eastwood, cùng nhiều gương mặt lần đầu góp mặt trong sê ri “bom tấn” là minh tinh Charlize Theron và nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren.





Thiên Minh

Ảnh: CGV