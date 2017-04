Người đẹp Salma Hayek đã phản ứng gay gắt khi Tổng thống Trump gọi người Mexico là “những kẻ hãm hiếp và bọn tội phạm”, đồng thời phản đối kế hoạch dựng tường chắn giữa biên giới Mỹ và Mexico. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi ông Trump buộc Mexico phải trả chi phí xây tường và phía chính phủ Mexico nhất quyết không thực hiện, thậm chí hai bên đã hủy cuộc gặp bởi không hi vọng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào từ đối phương.

Salma Hayek là một trong những ngôi sao Hollywood lên tiếng mạnh mẽ trước vụ việc này. Cô cho rằng chi phí xây tường sẽ vô cùng tốn kém, vừa bất khả thi về mặt tài chính lẫn về mặt địa lý.

Sau những phản đối không được hồi đáp, Salma Hayek chuyển hướng quan tâm sang Đệ nhất phu nhân Melania Trump, người mà nữ minh tinh cho rằng “rất bí ẩn”, nhưng cũng kỳ vọng rằng vị phu nhân sẽ có khả năng thay đổi chính kiến của chồng mình.

Trả lời phỏng vấn với New York Daily News vừa qua, người đẹp gốc Mexico chia sẻ: “Tôi rất muốn biết phu nhân cảm nhận thế nào về mọi việc, bà ấy là người ra sao và bà ấy định làm gì tiếp theo. Điều duy nhất chúng ta biết về phu nhân là chiến dịch chống bắt nạt trên mạng xã hội mà bà sắp triển khai. Mong là phu nhân sẽ hợp tác cùng chồng mình”.

Kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, phu nhân Melania Trump lại chọn lối sống kín đáo, ẩn dật. Bà ít xuất hiện, hiếm khi phát biểu trước công chúng và vẫn tiếp tục cư trú tại New York trong khi ông Trump cùng trưởng nữ Ivanka Trump đều dọn đến Nhà Trắng làm việc.



Nữ diễn viên cũng cho rằng bà Trump nên giúp chồng mình thay đổi cách ứng xử với người khác theo hướng “lịch sự và khôn khéo” hơn là “đe dọa và bắt nạt người khác”. Cô nhấn mạnh, nếu phu nhân Trump có ý định triển khai chiến dịch chống bắt nạt trên mạng xã hội, thì chồng bà không phải là ví dụ tốt.

Dù liên tục lên tiếng về chính trị, nhưng Salma Hayek - cũng từng là một người nhập cư không có giấy phép khi lần đầu đến Mỹ - lại không hề có ý định gặp gỡ ông Trump để bàn chuyện đại sự trong tương lai.

Sắp tới đây, Salma Hayek sẽ trở lại với bộ phim hài How to be a Latin Lover. Trong đó, Hayek vào vai người mẹ đơn thân Sara, có trách nhiệm nuôi nấng cậu em trai Maximo (do Eugenio Derbez thủ vai) sau khi cậu bị người vợ giàu có ruồng bỏ để đến với một người đàn ông trẻ tuổi hơn.

Bản thân Eugenio Derbez cũng là ngôi sao lớn đại diện cho điện ảnh Mexico những năm gần đây. Với sự hợp tác này, cả hai hứa hẹn sẽ tạo nên một tác phẩm đủ sức quảng bá và tôn vinh nền văn hóa lâu đời của đất nước Mexico. Bộ phim dự kiến ra mắt vào 28.4.2017.

Mai Anh

Ảnh: Reuters