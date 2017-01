Phải kể đến đó là màn dự thảm đỏ của ngôi sao Big Bang Theory Simon Helberg và vợ anh Jocelyn Towne. Trong khi nam diễn viên mang theo biểu ngữ cổ động “Chào đón người nhập cư” thì Jocelyn Towne viết dòng chữ lên ngực "Hãy để họ vào". Đây được cho là hành động phản đối các sắc lệnh về an ninh quốc gia mà Tổng thống Donald Trump đã ký hôm 25.1, trong đó ông ra lệnh hạn chế nhập cảnh khách du lịch từ bảy quốc gia Hồi giáo, xây tường dọc biên giới Mỹ - Mexico, xây dựng thêm các trại giam người nhập cư trái phép và cắt ngân sách dành cho các bang và thành phố không bắt hoặc bỏ tù người nhập cư cư trú trái phép.

Không chỉ vợ chồng nam diễn viên Big Bang Theory, nhiều sao khi lên nhận giải đã phản ứng lại việc này như Ashton Kutcher, Julia Louis-Dreyfus và dàn diễn viên của Orange Is the New Black, Hidden Figures, Fences…

Mở đầu lễ trao giải, nam diễn viên Ashton Kutcher đã châm biếm sâu cay khi "chào đón tất cả mọi người đang xem chương trình tại nhà và những ai đang ở lại sân bay nhưng thuộc về nước Mỹ của tôi.... Chúng tôi yêu bạn và chúng tôi chào đón các bạn”.

Julia Louis-Dreyfus, người chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên truyền hình hài xuất sắc nhất qua vai diễn trong phim Veep, sử dụng bài phát biểu của mình để gọi lệnh cấm của ông Trump là một "vết nhơ".

"Bởi vì tôi yêu đất nước này, tôi kinh hoàng bởi những nhược điểm của nó, và lệnh cấm người nhập cư này là một khuyết điểm. Nó không phải bản sắc Mỹ”, nữ diễn viên gốc Pháp cho hay.

Nam diễn viên phụ xuất sắc tại SAG cho vai diễn trong bộ phim độc lập Moonlight - Mahershala Ali nhấn mạnh trong bài phát biểu rằng mình là con trai của một gia đình người Hồi giáo kết hợp Công giáo và với anh, khi tình yêu thăng hoa, phần còn lại chỉ là vụn vặt.

Dev Patel, nam diễn viên nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại SAG cho vai diễn trong phim Lion, cũng lên tiếng cho rằng chính sách của tân Tổng thống Mỹ "khủng khiếp" và "chia rẽ". Ngôi sao của phim Triệu phú khu ổ chuột cho hay: "Tôi bay từ Ấn Độ chỉ một ngày trước để đến đây. Khi nghe chính sách này, tôi thấy thật phũ phàng”.

Bất chấp những vấn đề chính trị, Screen Actors Guild Awards diễn ra trong hào hứng với nhiều giải thưởng được công bố.

Hidden Figures, một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về ba người Mỹ gốc Phi hồi năm 1960 ở NASA đã đánh bại Moonlight và Manchester by the Sea để giành giải phim điện ảnh hay nhất. Denzel Washington của Fences cũng vượt qua Casey Affleck (Manchester by the Sea) và Ryan Gosling (La La Land) giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Manchester by the Sea dù nhận đến 4 đề cử nhưng trắng tay ở SAG năm nay.

Một giải thưởng dành cho La La Land ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Emma Stone, khá khiêm tốn cho bộ phim nhận được 14 đề cử ở Oscar 2017.

SAG là một giải tiền Oscar khá quan trọng. Năm ngoái, Nam và Nữ diễn viên xuất sắc nhất của SAG đã nhận các giải tương đương của Viện Hàn lâm nghệ thuật và điện ảnh Mỹ.





Thùy Linh

Ảnh: Reuters/AFP/Shutterstock