Nữ minh tinh 46 tuổi sẽ là ban giám khảo ở hạng mục Un Certain Regard (Một góc nhìn khác) của LHP Cannes lần thứ 70. Hạng mục này nhằm mục đích phát hiện các tài năng còn “ẩn dật”, tôn vinh những bộ phim có góc nhìn táo bạo, khác lạ, thuộc nhiều đề tài và phong cách khác nhau, mong muốn có được sự công nhận của cộng đồng quốc tế. Không ít đạo diễn sau khi chiến thắng ở hạng mục này đã quay trở lại Cannes và đường hoàng mang tác phẩm của mình góp mặt tại cuộc đua tranh giải Cành cọ vàng.

Vào năm 2011, ngôi sao Kill Bill cũng đã được huyền thoại Robert de Niro - trưởng ban giám khảo - “chiêu mộ” vào vị trí này. Trong năm đó, có đến hai bộ phim đoạt giải Un Certain Regard, đó là Arirang của đạo diễn Kim Ki Duk và Stopped on Track của đạo diễn Andreas Dresen, tạo nên một tiền lệ chưa từng có trước đây.

Ngôi sao Mỹ Uma Thurman bước chân vào điện ảnh kể từ năm 17 tuổi, bắt đầu từ vai Stephen Frears trong Dangerous Liaisons (1988). Nhưng chỉ đến khi trở thành “nàng thơ” của đạo diễn Quentin Tarantino, sự nghiệp của Uma Thurman mới chính thức lật sang trang mới. Nữ minh tinh vào vai Mia Wallace với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sắc lạnh trong bộ phim gây tiếng vang Pulp Fiction - tác phẩm đoạt giải Cành cọ vàng năm 1994. Nhưng Uma Thurman cũng đã có kinh nghiệm đầu tiên tại sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất này nhờ Mad Dog and Glory (1993) của John McNaughton. Kể từ đó, nữ minh tinh trở thành gương mặt quen thuộc của LHP Cannes nhờ hàng loạt những bộ phim như Vatel (2000), The Golden Bowl (2000), cũng như phần 1 và 2 Kill Bill (2003 - 2004), tác phẩm đã làm nên danh tiếng của “cô dâu báo thù”.

Những năm gần đây, tên tuổi của Uma Thurman yên ắng hơn bởi nữ diễn viên chỉ chọn tham gia các phim truyền hình và xuất hiện trong những bộ phim ít tiếng tăm. Thế nhưng trong năm 2017, ngôi sao Kill Bill sẽ quay trở lại trong War with Grandpa cùng huyền thoại Robert de Niro. Và vào năm 2018, nữ minh tinh tiếp tục góp mặt trong The House That Jack Built - một tác phẩm rùng rợn của vị đạo diễn tai tiếng Lars von Trier, hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho LHP Cannes năm sau. Như vậy, sự xuất hiện của “cô dâu báo thù” tại LHP Cannes trong những năm tới hoàn toàn có thể dự đoán trước phần nào.

Cho đến thời điểm hiện tại, những gương mặt ban giám khảo đã lộ diện bao gồm: đạo diễn Pedro Almodóvar trong tư cách trưởng ban, đạo diễn Cristian Mungiu với cương vị chủ tịch hội đồng phim ngắn Cinéfondation, nữ diễn viên Sandrine Kiberlain ở hạng mục Camera vàng và Uma Thurman trong hạng mục Un Certain Regard.

Mai Anh