Mới đây, trailer và những thông tin đầu tiên của bộ phim The Hitman’s Bodyguard đã được trình làng, ngay lập tức khiến cộng đồng fan thích thú và “cười sảng khoái” khi chứng kiến màn kết hợp vui nhộn, bất ngờ của điệp viên Nick Fury và dị nhân “siêu lầy” Deadpool.

Ryan Reynolds thủ vai một chuyên gia bảo vệ, được đánh giá hạng AAA còn Samuel Jackson thì hóa thân nhân vật sát thủ bị săn lùng nhất thế giới. Hai người, như hai kẻ không đội trời chung, nhưng lại bị ép phải “bảo vệ” nhau trong suốt 24 giờ. Thật trớ trêu khi một sát thủ khét tiếng mà cũng có lúc cần đến vệ sĩ riêng. Và trên hành trình đồng hành từ Anh đến Hague, họ sẽ phải đối mặt và xử lý rất nhiều tình huống nguy hiểm hay sự truy đuổi của nhiều nhóm khác nhau.

Xuyên suốt trailer là hàng loạt pha hành động “nặng đô” mãn nhãn, những màn cháy nổ "khét lẹt" cùng nhiều phân cảnh rượt đuổi gay cấn. Chưa hết, khán giả còn được tận hưởng những tràng cười không ngớt bởi các tình huống trớ trêu, dở khóc dở cười liên tiếp của hai tay súng đáo để này.

Nhưng điểm nhấn “hài hước” không giống bất kỳ trailer của bộ phim hành động nào chính là phần nhạc nền. Nếu các tác phẩm khác thường sử dụng bài hát sôi động, có tiết tấu nhanh, dồn dập thì nhà sản xuất của The Hitman’s Bodyguard lại có một lựa chọn “lạ” hoàn toàn, đó là ca khúc trữ tình nổi tiếng của nữ ca sĩ Whitney Houston I will always love you.

Bộ phim được giao cho đạo diễn người Úc Patrick Hughes, từng chỉ đạo Expendables 3, thực hiện. Dự tính The Hitman’s Bodyguard sẽ được trình chiếu vào tháng 8 năm nay.





Thùy Linh

Ảnh: Shutterstock