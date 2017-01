Một nguồn tin chia sẻ với People rằng mối quan hệ này mới chỉ bắt đầu. "Selena Gomez và The Weeknd (tên thật là Abel Tesfaye) đã có một bữa tối lãng mạn trong mưa...", nguồn tin của People cho hay.

Theo trang tin Us Weekly, hai người đang cùng nhau hợp tác sản xuất ca khúc mới: “Cô ấy thực sự rất thích anh ấy và họ đang ngày càng hiểu nhau hơn”. Gomez và Tesfaye đã quen biết nhau ít nhất một năm nay khi cùng diễn chung trong show Victoria's Secret năm 2015. Trong khi Selena độc thân từ cuối năm ngoái, The Weeknd cũng mới chia tay siêu mẫu Bella Hadid vào tháng 11.2016 sau hơn một năm yêu nhau. Cả hai chia tay do lịch trình làm việc quá bận rộn và nam ca sĩ muốn tập trung để hoàn thiện và quảng bá album của mình.

Ngay khi những bức ảnh thân mật của The Weeknd với Selena Gomez rò rỉ, hôm qua 11.1, siêu mẫu Bella Hadid đã ngưng theo dõi nữ ca sĩ Com & Get it trên Instagram. Trước đó, cả hai đều thuộc nhóm những cô bạn nổi tiếng của Taylor Swift.



Selena Gomez từng có cuộc tình tốn nhiều giấy mực với Justin Bieber và dính nhiều tin đồn yêu Orlando Bloom, Niall Horan hay Charlie Puth.

Minh Nhung