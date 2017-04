Sáng 27.4, UBND TP.HCM đã có buổi họp về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh 4 tháng đầu năm 2017.



Trong buổi họp báo sau đó, trước câu hỏi về việc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đề xuất cấm một số ca khúc trước năm 1975, đại diện Sở đã có văn bản do Phó giám đốc Võ Trọng Nam ký, với lý giải: “Năm 2005, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xin phát hành album Tình ca 50 có sử dụng ca khúc Phố đêm của tác giả Tâm Anh, trong đó có ca từ “tuy lính chiến xa nhà…” đã gây ra nhiều bức xúc cho xã hội. Thời gian sau, một số ca khúc đã có quyết định phổ biến nhưng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã thu hồi quyết định vì có nội dung liên quan đến người lính Cộng hòa như: Ai biểu anh làm thinh (sáng tác Trầm Tử Thiêng, cho phép phổ biến trong Quyết định 63, ngày 29.10.2010, thu hồi tại Quyết định số 29 ngày 6.4.2011), Tôi đưa em sang sông (sáng tác Y Vũ, cho phép trong Quyết định 583 ngày 18.10.2011, thu hồi tại Quyết định 396 ngày 14.5.2013). Đặc biệt là trường hợp ca khúc Tàu đêm năm cũ (sáng tác Trúc Phương), cho phép phổ biến trong Quyết định số 681 ngày 29.11.2011. Tuy nhiên, sau một thời gian, quần chúng phát hiện ca khúc này có nội dung nhạy cảm, báo chí lên tiếng và Cục Biểu diễn nghệ thuật ra văn bản số 267 ngày 26.6 ngưng phổ biến".

Cũng theo văn bản này, thời gian gần đây, rất nhiều ca khúc có nội dung tương tự được phổ biến trên sóng truyền hình như Cánh thiệp đầu xuân, Hoa trinh nữ, Con đường xưa em đi… Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến phản hồi, bày tỏ không đồng tình.

Xuất phát từ những vấn đề trên, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM có văn bản gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị xem xét lại nội dung chứ không đề xuất ngưng phổ biến những ca khúc trên.

Không cấm ca sĩ Khánh Ly, Chế Linh hát ở TP.HCM

Về câu hỏi nhiều địa phương cho phép ca sĩ Khánh Ly, Chế Linh, Lộc Vàng biểu diễn nhưng TP.HCM vẫn chưa cấp phép biểu diễn, Sở lý giải việc cấp phép căn cứ vào quyết định của Cục Nghệ thuật biểu diễn cho phép ca sĩ hải ngoại biểu diễn tại Việt Nam.

Cụ thể, ca sĩ Khánh Ky đã tham gia biểu diễn ở TP.HCM trong chương trình ca nhạc Vòng tay nhân ái do Công ty TNHH Tiếng Xưa tổ chức vào ngày 18.9.2016 và chương trình ca nhạc Khánh Ly Live Concert in Sài Gòn do Công ty TNHH giải trí Đồng Dao tổ chức ngày 2.12.2016 tại Nhà thi đấu Quân khu 7.