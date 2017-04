Tối 19.4, cựu thành viên nhóm nhạc 365 là ca sĩ S.T đã có buổi họp báo ra mắt MV Em là của anh để cảm ơn người hâm mộ đồng thời chia sẻ về thời gian sau khi tách ra solo của mình.

Tung ra sản phẩm mới ở thời điểm này, S.T xem đây là món quà đặc biệt gửi đến những khán giả luôn ủng hộ anh trước thềm chung kết The Remix 2017. Vì nhờ sự yêu mến và bình chọn từ phía khán giả đã giúp S.T trở thành một trong ba cái tên được đi thẳng vào chung kết. Tại buổi ra mắt MV, khi được hỏi chọn thời điểm tung sản phẩm mới trong lúc lùm xùm The Face đang nóng, S.T ngay lập tức trả lời: "S.T rất tâm huyết với MV Em là của anh. Khi ra mắt MV trong thời điểm những lùm xùm The Face đang ở trang chủ các mặt báo thì S.T có lo lắng về hiệu quả truyền thông sẽ giảm so với những thời điểm khác. Nhưng S.T vẫn hy vọng sản phẩm lần này được mọi người đón nhận".

Trong buổi ra mắt, S.T tâm sự sau khi trở thành quán quân Bước nhảy Hoàn vũ 2016, anh không muốn tham gia thêm cuộc thi nào nữa. "Có danh hiệu nhất định rồi mà ai còn muốn thi nữa. Nhưng do cuộc thi đó chỉ thuần là về vũ đạo, về nhảy nên mọi người vẫn chưa hiểu về khả năng ca hát của S.T nhiều lắm. Một phần nữa là từ khi nhóm nhạc 365 tan rã mọi người cũng thắc mắc là khả năng ca hát của các thành viên khi tách ra solo sẽ như thế nào nên ST muốn tham gia The Remix để thể hiện khả năng".

Nói về nhan sắc thì S.T có ngoại hình khá sáng và khả năng âm nhạc cũng không thua kém gì người bạn đồng môn Isaac. Thế nhưng có vẻ sau khi tách ra solo anh được cho là phát triển có vẻ chậm hơn Isaac. Nam ca sĩ thẳng thắn: "S.T là một người sống có đam mê và định hướng riêng. Mình nhìn vào thành công của người khác để làm động lực thúc đẩy bản thân, hơn nữa cũng là gà nhà với nhau mà mình ganh tị các thứ với nhau thì người ta cười chết. Bên ngoài cũng còn biết bao nhiêu nghệ sĩ có tài, mình ganh tị đến bao giờ cho hết".

Nam ca sĩ khẳng định sau khi tách nhóm, các thành viên 365 còn thân hơn lúc trước, hiện tại 365 vẫn ở chung một nhà.

Hiện tại S.T đang nhận vai chính trong Cô Ba Sài Gòn của Ngô Thanh Vân. Nam ca sĩ điển trai bật mí anh từng từ chối 7 đến 8 phim bởi vì kịch bản đó không phù hợp và cũng cảm thấy khả năng diễn xuất chưa được chín muồi đến mức có thể nhận những vai quá khó. "Sau bộ phim này để xem khả năng của mình đến đâu rồi mới có dự tính cụ thể. Để những sản phẩm phim ảnh của mình sau này sẽ được mọi người nhìn nhận khả năng diễn xuất của mình chứ không phải chỉ nghĩ mình là một nghệ sĩ đa tài lấn sân dạo chơi", anh tâm sự.





Tin, ảnh: Hồng Nhi