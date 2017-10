Tại sự kiện Star Wars Celebration hồi tháng 4 vừa rồi ở Orlando, Florida, Mỹ, Walt Disney và Lucasfilm đã có màn giới thiệu trailer đầu tiên của phần mới nhất trong sêri phim Star Wars cùng với tiết mục tưởng niệm minh tinh huyền thoại Carrie Fisher.

Hôm 10.10, hai ông lớn ngành điện ảnh tiếp tục chiều lòng người hâm mộ với việc cho ra mắt trailer mới chứa đựng nhiều tình tiết thú vị.



Với thời lượng kéo dài gần 3 phút, đoạn trailer tiếp tục bật mí cho khán giả về nội dung câu chuyện. Phim sẽ tiếp tục các tình tiết của phần 7 trước đó là Star Wars: The Force Awakens trong cuộc hành trình của quân Kháng chiến chống lại Phe bóng đêm đang đe dọa đến nền hòa bình dải Ngân hà. Phim do Rian Johnson đạo diễn kiêm luôn vai trò biên kịch.

Trong sêri Star Wars, Jedi là một hiệp hội lâu đời được lập ra bởi những con người ưu tú, sử dụng nguồn năng lượng của Thần lực (The Force) để bảo vệ nền hòa bình vũ trụ. Hiệp hội gồm 12 thành viên, Luke Skywalker (người được mệnh danh là Jedi cuối cùng) được cho là mất tích nay đã xuất hiện. Ông được xem là linh hồn, là niềm tin của quân Kháng chiến.

Nhân vật Ridley (Daisy Ridley) tuy là thế hệ sau nhưng lại tiếp tục là một trong những nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến. Cũng như trong trailer đầu tiên được công bố, Ridley đã thân hành đến hòn đảo Ahch-To, nơi mà khán giả thấy Luke Skywalker xuất hiện mong nhận được sự “chỉ giáo” của ông trong một cuộc chiến đang đến gần. Trong phần mới này, vai diễn Jedi cuối cùng Luke Skywalker do nam diễn viên gạo cội Mark Hamill đảm nhận.

Đoạn trailer làm sống lại hình ảnh của công chúa Leia (do nữ diễn viên quá cố Carrie Fisher thủ vai) năm nào. Công chúa Leia cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quân Kháng chiến. Star Wars: The Last Jedi sẽ là bộ phim cuối cùng mà công chúng thấy sự góp mặt của Carrie Fisher sau sự ra đi của bà hồi năm rồi.

Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên quen thuộc đã từng xuất hiện trong phần 7 như Oscar Isaac (Poe Dameron), John Boyega (Finn), người máy hình cầu BB-8 cùng những diễn viên khác như Tom Hardy, Benicio Del Toro, Domhnall Gleeson, Laura Dern…

Cùng với phần nội dung đen tối, phức tạp hơn, sự kỳ vọng mà giới mộ điệu dành cho tác phẩm này còn nằm ở phần kỹ xảo, âm nhạc... Những phân cảnh chiến đấu dữ dội, những màn rượt đuổi cam go đã từ lâu trở thành “đặc sản” của sêri. Phần 7 ra mắt 2 năm trước từng được đề cử Oscar ở hạng mục Kỹ xảo xuất sắc nhất.

Về phần âm nhạc, nhà soạn nhạc nổi tiếng John Williams sẽ tiếp tục cống hiến tài năng của mình ở phần 8 này. Với nội dung đi sâu khai thác những vấn đề bên trong cuộc chiến đầy khốc liệt cùng những pha hành động mãn nhãn, phần 8 hứa hẹn sẽ khuấy đảo phòng vé cuối năm nay.

Star Wars: The Last Jedi dự kiến công chiếu vào ngày 15.12.

Thế Sang