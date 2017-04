Những ngày qua, mặc dù ban tổ chức The Face 2017 đã chính thức công bố bộ ba huấn luyện viên mùa hai gồm Hoàng Thùy, Lan Khuê và Minh Tú nhưng câu chuyện đằng sau những chiếc "ghế nóng" vẫn "nóng" lên từng ngày, nhất là sau khi Minh Hằng rơi nước mắt "tố" Hồ Ngọc Hà là người đã ra "yêu sách" với ban tổ chức, buộc cô phải rời bỏ vị trí này dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Nhìn lại dàn huấn luyện viên mùa đầu tiên, nếu như Lan Khuê đã "yên vị" trên "ghế nóng", Hồ Ngọc Hà sau những ồn ào đã không trở lại vai trò này thì sự vắng mặt của Phạm Hương cũng gây ra nhiều thắc mắc. Mới đây, mạng xã hội còn xuất hiện những thông tin cho rằng Phạm Hương không được mời trở lại là do xích mích với ban tổ chức The Face.

Trước những đồn đoán này, đại diện truyền thông của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho biết: "Bên đơn vị sản xuất chương trình có ngỏ lời mời Hương tham gia nhưng có vài lý do và cơ bản nhất vẫn là lịch trình và thời gian ghi hình trùng với thời điểm Hương kín hết lịch tháng 5. Đó cũng là lý do Hương từ chối rất nhiều chương trình, không riêng gì The Face. Vì thế, nói Hương không được mời trở lại The Face là thiếu chính xác".

Theo tiết lộ từ đại diện truyền thông của Phạm Hương, trong tháng 5 này, người đẹp đã kín lịch, trong đó có sang Nam Phi dài ngày để tham dự chuỗi dự án bảo vệ động vật hoang dã do cô là đại sứ. Bên cạnh đó Phạm Hương còn là nhân vật chính trong chuỗi chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam do Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tổ chức.

Mới đây, cựu huấn luyện viên The Face còn xuất hiện với vai trò người truyền cảm hứng trong chương trình Gương mặt truyền hình, một chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm, phát hiện, đào tạo MC truyền hình. Với lịch trình dày đặc, trong khi The Face mùa hai đang ráo riết tuyển sinh và ghi hình để kịp lên sóng vào tháng 6 thì việc Phạm Hương không thể tham gia cũng là điều dễ hiểu. Phía người đẹp cũng khẳng định không có chuyện xích mích với ban tổ chức The Face như những đồn đoán trên mạng.

Thiên Hương

Ảnh: BTC