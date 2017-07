Sau thời gian dài từ khi lấy chồng, sinh con, Trà My Idol mới trở lại với âm nhạc trong ca khúc mang tên Đừng ai nhắc về anh ấy, một sáng tác của Mr. Siro. Sự trở lại của cô đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo bạn bè đồng nghiệp trong ngày ra mắt MV như diễn viên Tăng Thanh Hà, ca sĩ Thu Thủy, Trung Quân Idol, Bảo Anh, Trang Pháp, Ali Hoàng Dương, Thiều Bảo Trang, Phở Đặc Biệt, người mẫu Lê Thúy…

Trong đó, sự xuất hiện của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người bởi ngoài việc có mặt trong những sự kiện liên quan đến công việc kinh doanh của bản thân và gia đình, "Út Nhỏ" của Hương phù sa hiếm khi tham gia các hoạt động showbiz. Đây cũng là lần đầu tiên cô cởi mở với truyền thông sau thời gian dài lẳng lặng rút khỏi showbiz.

Câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất vẫn là việc "ngọc nữ" có ý định trở lại hoạt động nghệ thuật hay không. Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà khéo léo trả lời rằng hiện tại do khá bận rộn với công việc, sắp tới cô vẫn chưa có kế hoạch trở lại với nghệ thuật. Nữ diễn viên Mỹ nhân kế tiết lộ sở dĩ cô đến tham dự buổi ra mắt này là vì tình bạn khá thân thiết với Trà My Idol. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng cả hai là chị em khá thân suốt nhiều năm qua.

Nói về tình bạn trong showbiz, Hà Tăng cho biết: "Tôi và My biết nhau rất lâu, từ khi My mới vào nghề. Mọi hoạt động trong cuộc sống của cả hai đều có nhau. Tôi có rất nhiều người bạn thân trong showbiz như Thân Thúy Hà, diễn viên Quốc Cường, vợ chồng Phạm Anh Khoa..., Trà My cũng vậy. Khi chơi với nhau, chỉ có một điều giúp chúng tôi gắn kết với nhau là có sao thì sống vậy, lúc nào cũng luôn tin tưởng, bảo vệ nhau".

"Ngọc nữ" cho biết sở dĩ trong những buổi ra mắt sản phẩm của Trà My Idol trước đây cô không thể đến dự là do bận việc gia đình, đặc biệt là do trùng với thời điểm mang thai và sinh con nên không tiện xuất hiện. Hiện tại, nữ diễn viên đã nhanh chóng trở lại với công việc sau khi sinh bé thứ hai.

Về phía Trà My Idol, cô cũng cho biết tình bạn giữa cô và Tăng Thanh Hà bền chặt một phần cũng nhờ cả hai hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau. Dù cùng lấy chồng, sinh con nhưng khác với người bạn thân thiết của mình, Trà My Idol vẫn hoạt động nghệ thuật ở thời điểm hiện tại. Âm nhạc trở thành sở thích và cô không áp lực chuyện chạy show vì đã có gia đình.

Ngát Ngọc

Ảnh: Prime