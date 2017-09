The Lego Ninjago Movie là tác phẩm tiếp theo của “ông lớn” Warner Bros. lấy ý tưởng từ các mảnh ghép đồ chơi lego. Sở hữu đến 3 đạo diễn cùng một đội ngũ biên kịch hùng hậu, thế nhưng bộ phim vẫn không thể “ngồi chung mâm” nếu đem so với hai người anh em của mình trước đó là The Lego Movie (2014) và The Lego Batman Movie (2017).

Bộ phim kể về hành trình trừ gian diệt bạo của sáu ninja trẻ tuổi sống trên hòn đảo Ninjago chống lại ác nhân Garmadon. Thông qua hành trình đó, bộ phim gửi gắm đến người xem nhiều thông điệp mang tính nhân văn về tình cảm gia đình, bạn bè, thầy trò. Nhìn chung, bộ phim tiếp thu và thể hiện khá tốt những yếu tố làm nên sự hấp dẫn của hai phần phim trước đó: lối kể chuyện gây cuốn hút, nhanh gọn, các mô hình đồ chơi được sắp xếp đa dạng, bắt mắt. Phần đầu phim tung ra hàng loạt trường đoạn chiến đấu, đôi khi chêm vào những câu thoại có tính chất hài hước nên mang lại một hiệu ứng thẩm mỹ tốt đối với khán giả.

Đa phần các nhà phê bình dành lời khen cho việc khắc họa nhân vật trong phim. The Lego Ninjago Movie nói riêng và cả ba phần phim nói chung đã xây dựng nên những chân dung hoạt hình rất riêng, khó lẫn với nhau được. Nổi bật lên trong phim là cậu bé mồ côi Lloyd (Dave Franco) luôn muốn tìm được sự quan tâm từ người cha của mình trong lốt tên ác nhân “mặt sắt đen xì” Garmadon (Justin Theroux). Không chỉ vậy, Lloyd còn có một sư phụ Wu (Thành Long) nghiêm khắc nhưng đôi khi cũng hay “đùa” khiến bọn học trò của ông ngớ người. Đồng hành với Lloyd là những người bạn cá tính, năng nổ và có lòng vị tha. Cùng với những yếu tố trên, yếu tố võ thuật trong phim (do Thành Long chỉ đạo) cũng khiến người xem “ngất ngây” bởi những pha hành động dứt khoát, đã mắt.

Có lẽ, bên cạnh những ưu điểm trên, kịch bản The Lego Ninjago Movie vẫn còn khá nhiều “sạn”, nhiều chỗ trở nên ngớ ngẩn, dư thừa, thậm chí phi logic. Khuyết điểm lớn nhất mà bộ phim vướng phải đó là không đảm bảo được sự cân xứng trong toàn thể cấu trúc bộ phim. Đầu phim mở ra rất hoành tráng nhưng khi kết lại sa vào kể lể quá nhiều khiến cho cấu trúc phim tựa như “đầu voi đuôi chuột”. Lẽ ra, phần lời thoại đoạn kết nên khúc chiết và ăn nhập gì với tình huống (mặc dù dụng ý của nhà làm phim là để gây cười). Với nghệ thuật kể chuyện nhanh, nó dẫn đến nhiều chỗ trong phim cần chỗ lắng nhưng lại không sâu sắc.

Dẫu vậy, phim nhìn chung giải trí tốt nhờ kỹ xảo và phông nền hào nhoáng. Cùng ra mắt trong một năm, người anh em The Lego Batman Movie thì nhận được “mưa” lời khen còn The Lego Ninjago Movie lại bị giới phê bình “ghẻ lạnh”. Trên trang IMDb, phim chỉ được chấm với điểm số khiêm tốn 6,3/10.

Thế Sang

Ảnh: Warner Bros.