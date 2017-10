Hôm 15.10 (giờ địa phương), nam ca sĩ Joe Jonas chia sẻ hình ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương của vị hôn thê trên Instagram cùng lời chú thích "Cô ấy đã đồng ý".

Cựu thành viên nhóm nhạc Jonas Brothers hẹn hò nữ diễn viên Sophie Turner hồi tháng 11.2016. Tình sử của chàng ca sĩ này vốn toàn những mỹ nhân trẻ nổi tiếng bậc nhất làng giải trí như Gigi Hadid, Demi Lovato, Ashley Greene, Taylor Swift... nên nhiều người cho rằng mối quan hệ này cũng chỉ là một chuyến "cưỡi ngựa xem hoa".

Sophie Turner mới nổi sau thành công của Game Of Thrones và X-Men: Apocalypse. Trước khi chính thức hẹn hò nam ca sĩ đào hoa, nữ diễn viên 21 tuổi dính tin đồn "qua lại" với James McVey, Tye Sheridan, Thomas Mann...

Tuy nhiên, chỉ sau gần một năm hẹn hò, Joe Jonas quyết định dừng chân và xây dựng tổ ấm. Anh trai của Joe là Kevin Jonas tâm sự: "Chúc mừng hai em. Tôi đã cho Joe rất nhiều lời khuyên về hôn nhân, và cả hai đều mong muốn bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời. Họ không thể chờ đợi để xây dựng gia đình riêng".

Đáng ngạc nhiên là Demi Lovato cũng lên tiếng chúc mừng khi nghe tin tình cũ đính hôn. Cô để lại lời chúc phúc cho Joe Jonas ngay dưới bức ảnh. Cả hai từng chia tay trong ồn ào vào năm 2010 và giọng ca Let it go thậm chí từng chia sẻ rất cay cú về mối quan hệ này.

Thùy Linh