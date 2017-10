Ngày 11.10 (giờ Việt Nam), Hội chợ sách quốc tế lớn nhất thế giới diễn ra tại Frankfurt, Đức (từ ngày 11 - 15.10) đã được khai mạc. Trước đó, chiều 10.10 (giờ Đức) trong buổi gặp gỡ với giới xuất bản, những nhà văn lớn và các đoàn khách cao cấp ở Hội chợ sách quốc tế ông Emmanuel Macron, Tổng thống trẻ nhất lịch sử Pháp, đã ký trao bản quyền cuốn sách Cách mạng - Revolution nổi tiếng của ông cho ông Nguyễn Văn Phước, Tổng giám đốc First News - Trí Việt để chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam.

Cuốn Cách Mạng - Revolution từng tạo được nhiều sự chú ý khi xuất bản. "Emmauel Macron đã đứng lên đấu tranh cho các giá trị của tự do. Ông ấy đã truyền cảm hứng cho sự hi vọng của mọi người về tự do - Không phải là nỗi sợ hãi của họ", cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói về cuốn sách của Tổng thống Macron như vậy. Tổng thống Macron là biểu tượng mới ủng hộ mạnh mẽ các tư tưởng về dân chủ, tự do, chống lại các chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực...

Ông Nguyễn Văn Phước cho biết: “First News rất vinh dự được chuyển ngữ xuất bản ở Việt Nam cuốn sách này. Và sẽ nhanh chóng làm các thủ tục xin phép theo qui định để có thể đưa đến độc giả sớm nhất có thể. First News - Trí Việt sẽ rất vui mừng nếu dịp ra mắt sách trùng với thời điểm tổng thống sang thăm Việt Nam”.