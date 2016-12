Danh sách này có tổng cộng 5 phim đến từ Disney (trong đó có 3 phim vượt ngưỡng 1 tỉ USD), 3 phim của Warner Bros, 1 phim tới từ 20th Century Fox và 1 của ‎Illumination Entertainment.



Trong danh sách này sẽ thiếu vắng sự xuất hiện của “bom tấn” Rogue One: A Star Wars Story bởi tác phẩm này chỉ mới ra mắt vào tuần trước nên doanh thu không thể đọ lại với những phim “kỳ cựu” sau đây. Tuy nhiên cũng có khả năng cao đây sẽ trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm sau bởi chỉ trong 7 ngày trình chiếu, Rogue One đã thu tới 388 triệu USD và chưa ra mắt tại Trung Quốc.

Sau đây là danh sách 10 tác phẩm có doanh thu cao nhất năm 2016 tính tới thời điểm hiện tại.

1. Captain America: Civil War: 1,15 tỉ USD

Không ngạc nhiên khi bộ phim siêu anh hùng thứ 14 của vũ trụ điện ảnh Marvel xuất sắc trở thành tác phẩm có doanh thu ấn tượng nhất năm 2016. Phim quy tụ hàng loạt nhân vật quen thuộc như Captain America, Iron Man, Balck Widow, The Winter Soldier và kèm theo đó là những diễn viên đã “đóng đinh” với những vai diễn này như Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. Đồng thời, tác phẩm còn giới thiệu Spider-Man phiên bản “non choẹt” do Tom Holland đảm nhiệm và Black Panther với màn hóa thân của Chadwick Boseman.

Phim thu hút khán giả bằng những pha đánh đấm đẹp mắt và kỹ xảo hoành tráng. Ngoài ra tác phẩm còn được giới chuyên môn đánh giá khá cao, tác động tích cực đến sự lựa chọn của những người tới rạp xem phim.

2. Finding Dory: 1,022 tỉ USD

Hành trình tìm lại gia đình đã bị lãng quên của cô cá xanh đãng trí Dory đã mang về cho nhà Disney thêm 1,022 tỉ USD và là tác phẩm quan trọng củng cố vào doanh thu tổng cộng 7 tỉ USD của hãng phim này năm nay.

Quả không uống công chờ đợi suốt 13 năm, phần phim nối tiếp tác phẩm hoạt hình nổi tiếng năm 2003 Finding Nemo không những mang tới cho khán giả một thế giới đại dương bắt mắt bằng kỹ xảo 3D hiện đại mà còn truyền tải đến một câu chuyện đầy tính nhân văn về tình bạn, tình gia đình thiêng liêng.

3. Zootopia: 1,019 tỉ USD

Trình chiếu từ tháng 3, đến đầu tháng 6, Zootopia cán mốc 1 tỉ USD doanh thu nhờ vào một số thị trường chiếu muộn. Dù ra quân không mấy rầm rộ nhưng tác phẩm hoạt hình hài hước kể về một cô thỏ cảnh sát và một chú cáo tinh ranh, mưu mẹo hợp tác cùng nhau giải quyết một phi vụ khiến cả thành phố động vật đau đầu đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả nhờ những tình tiết gây cười và câu chuyện ý nghĩa về quá trình lên số phận và định kiến để thực hiện những điều mình mong muốn.

Đây cũng là một trong ba tác phẩm duy nhất vượt mốc doanh thu 1 tỉ USD trong năm nay. Cùng với Finding Dory, Zootopia là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Phim hoạt hình xuất sắc nhất Oscar 2017.

4. The Jungle Book: 963,9 triệu USD

The Jungle Book phiên bản người đóng này có thể nói là một tác phẩm chuyển thể hoàn hảo từ bản hoạt hình gốc năm 1967. Những pha kịch tính vừa đủ để phù hợp với đối tượng trẻ em, những tình tiết cảm động được thêm thắt, bối cảnh rừng già và các con thú được xây dựng bằng công nghệ đồ họa vi tính hoành tráng và đặc biệt là khả năng diễn xuất ấn tượng của cậu bé mới chỉ lên 10 Neel Sethi đã góp phần làm nên doanh thu cao chót vót của tác phẩm này.

5. The Secret Life of Pets: 873,7 triệu USD

Tác phẩm duy nhất của xưởng phim hoạt hình Illumination Entertainment lọt vào danh sách này là The Secret Life of Pets. Phần tạo hình đa dạng của những con thú cưng giúp hình ảnh của bộ phim vô cùng màu sắc và bắt mắt, thu hút nhiều gia đình có con nhỏ.

Bên cạnh đó, phần nội dung cũng được chăm chút, với những bí mật hài hước, mới lạ xung quanh các con vật tưởng chừng như đã quá quen thuộc trong cuộc sống của mỗi gia đình. Bộ phim sẽ được làm tiếp phần 2 và phát hành vào năm 2018.

6. Batman v Superman: Dawn of Justice: 868 triệu USD

Doanh thu gần 900 triệu USD có thể là mơ ước đối với bất kỳ tác phẩm nào nhưng với Dawn of Justice thì đây là một nỗi buồn của hãng phát hành Warner Bros. Với kinh phí lên đến 250 triệu USD, Batman v Superman: Dawn of Justice là dự án trọng tâm của hãng phim này vào năm 2016 bởi có sự quy tụ của hai nhân vật siêu anh hùng nổi bật nhất vũ trụ DC Comics là Batman và Superman.

Tuy được đầu tư công phu cộng dàn diễn viên nổi tiếng nhưng bộ phim lại bị giới chuyên môn chê tơi tả, gây ảnh hưởng ít nhiều tới doanh thu của bộ phim. Do đó, phần lớn người tới rạp xem phim chủ yếu là fan trung thành của truyện tranh DC Comics.

7. Deadpool: 783,7 triệu USD

Dù có kinh phí sản xuất chỉ tầm 60 triệu USD nhưng Deadpool đã mang về hơn gấp 10 lần ngân sách cho hãng Fox và hiện đang giữa kỷ lục tác phẩm gắn nhãn R (cấm trẻ em dưới 17 tuổi) có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Không những vậy, phim còn mang nam diễn viên Ryan Renolds trở lại thời kỳ đỉnh cao sau chuỗi thời gian dài thất bại với các “bom xịt” nhờ vai diễn tên lính đánh thuê “lắm mồm” và ưa máu me, bạo lực. Phần 2 của bộ phim đang trong quá trình xây dựng ý tưởng và chuẩn bị bắt tay vào thực hiện trong thời gian sắp tới.

8. Suicide Squad: 746 triệu USD

Là một dự án được quảng bá rầm rộ từ đầu năm, sau khi ra mắt vào tháng 8 vừa qua, bộ phim đã gây nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn và cả những tín đồ của truyện tranh DC Comics bởi sự mờ nhạt của nhân vật Joker do Jared Leto thủ vai.

Thất vọng về đất diễn dành cho Joker bao nhiêu thì người hâm mộ lại càng phấn khích với nhân vật “ác nữ” Harley Quinn, bạn gái Joker do Margot Robbie đảm nhiệm bấy nhiêu. Nhân vật này được yêu mến đến nỗi Warner Bros đã sẵn sàng để phát triển một dự án phim riêng về tay sát thủ phản diện xinh đẹp này.

9. Fantastic Beasts and Where to Find Them: 718,6 triệu USD

Dự án ăn theo loạt phim đình đám Harry Potter có doanh thu vô cùng khả quan sau khi trình chiếu phần đầu tiên. Fantastic Beasts and Where to Find Them của nhà văn J.K Rowling dự kiến có tất cả 5 phần, lấy bối cảnh trước khi cậu bé phù thủy Harry Potter ra đời gần 100 năm.

Phim xoay quanh giáo sư Newt Scamander (Eddie Redmayne), một nhà sinh vật học thiên tài đến New York, Mỹ lùng bắt các sinh vật huyền bí mà anh để sổng. Newt Scamander chính là người đã viết quyển sách trứ danh Fantastic Beasts and Where to Find Them, một trong những quyển sách giáo khoa đầu tiên của Harry Potter khi cậu đến học tại trường phép thuật Hogwarts.

Bộ phim thu hút cả những fan trung thành của sê ri Harry Potter và cả những khán giả tới xem phim vì tò mò.

10. Doctor Strange: 653 triệu USD

Xếp cuối trong danh sách này và cũng là tác phẩm nữa của nhà Disney là bộ phim về thầy phù thủy có sức mạnh bậc nhất của thế giới phép thuật trong vũ trụ Marvel. Doctor Strange mê hoặc khán giả bằng những màn thi triển phép thuật bằng cách vẽ ra những quầng sáng vào trong không khí, những khối nhà bị vặn xoắn một cách “ảo tung chảo” trong không trung và những cảnh hành động đẹp mắt.

Có thể nói dù có nội dung chưa thật sự ấn tượng nhưng kỹ xảo của Doctor Strange được đánh giá là đỉnh nhất năm 2016.

Thiên Minh

Ảnh: Cắt từ phim