Từng làm việc chung tại So you think you can dance, Trấn Thành vui mừng gặp lại Hoàng Thùy Linh tại sự kiện. Anh trêu chọc nữ đồng nghiệp bằng cách chắp tay khúm núm trước 'nhan sắc nữ thần' của cô.

Sau một thời gian ít xuất hiện trên truyền thông để tập trung cho sản phẩm âm nhạc mới, giọng ca Bánh trôi nước mới trở lại dự sự kiện thu hút nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng góp mặt. Cô chọn váy hai dây ánh bạc khoe vóc dáng quyến rũ và gương mặt trang điểm cá tính. Dù là ca sĩ - diễn viên nhưng Hoàng Thùy Linh tạo dáng biến hóa liên tục như người mẫu chuyên nghiệp trên thảm đỏ khi thấy ống kính máy ảnh hướng đến mình. Ngoài Hoàng Thùy Linh, Trấn Thành cũng là nghệ sĩ thu hút khá nhiều sự chú ý của giới truyền thông trong sự kiện. Diện bộ vest trắng bảnh bao, nam MC Chuyện tối nay với Thành tỏ ra thân thiện, ga lăng với các đồng nghiệp nữ. Không chỉ trêu chọc Hoàng Thùy Linh bằng cách chắp tay khúm núm trước "nhan sắc nữ thần" của cô, Trấn Thành còn rủ Minh Hằng chụp ảnh tự sướng trên thảm đỏ.

Thùy Linh

Ảnh: CTV